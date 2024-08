El intenso verano de Shakira: vuelve al estudio de grabación y comparte cena con un misterioso acompañante

Shakira parece haberse propuesto esta semana generar intriga con cada uno de sus movimientos y hasta ahora lo ha conseguido. La cantante ha vuelto a colarse en el foco mediático y por dos asuntos bien distintos, pero no por ello menos interesantes. Iremos por partes.

Para empezar la artista colombiana compartía con sus seguidores unas imágenes de ella en el estudio de grabación junto Alexander Castillo, conocido artísticamente como AC, un productor que ha colaborado con grandes nombres de la música pop, lo que ha hecho que muchos se pregunten si la de barranquilla estaría pensando en lanzar un nuevo álbum tras el gran éxito este 2024 de Las mujeres ya no lloran, su primer disco en siete años.

© shakira

Sin embargo, lejos de resolver la intriga, la cantante se ha limitado a decir: "En el estudio con una de mis personas favoritas en el negocio AC" , Y es que Shakira y Alexander Castillo son viejos conocidos de este mundillo. La cantante y el productor ya trabajaron juntos en su álbum El Dorado y fue el encargado de producir su actuación en el Super Bowl de 2020, por lo que sea lo que sea lo que están tramando el éxito parece asegurado.

© shakira

Pero no todo es trabajo en la vida de Shakira y la artista también se ha convertido en noticia por haber sido "pillada" cenando en Miami con un misterioso hombre cuya identidad, hasta ahora, no ha sido revelada, algo que no ha sido impedimento para que se especule sobre quién podría ser su enigmático acompañante.

© Getty Images

Hay quienes señalan que podría tratarse del piloto Lewis Hamilton, otros apuntan a que podría ser Alejandro Sanz, sin embargo, el nombre que ha cogido más fuerza durante las últimas horas ha sido el de su expareja, Antonio de la Rúa después de que el periodista español afincado en Miami, Alex Rodríguez, afirmara en el programa TardeAR que se trataba de él.

© Getty Images

Lo cierto es que Shakira y Antonio de la Rúa no acabaron su relación en buenos términos e incluso se intercambiaron demandas mutuas tras su separación pero que esa guerra forma parte ya del pasado y según ha indicado el periodista, Antonio sería desde hace unos tres meses el contable y 'road manager' de la artista, por lo que esta cena podría tratarse tan solo de un asunto de negocios.

© Getty Images

Todo esto se produce justo un mes después de que la colombiana afirmara en una entrevista concedida a la revista Rolling Stones que no estaba enfocada en su vida sentimental, pero que no cerraba la puerta al amor. “Qué te puedo decir, me gustan los hombres. Ese es el problema” confesaba la artista. “No deberían gustarme después de todo lo que me ha pasado” dijo haciendo referencia a su dolorosa ruptura con Piqué.

Lo cierto es que desde que se mudó a los Estados Unidos, la cantante ha sido relacionada con muchos nombres famosos... incluidos Jimmy Butler, Lucien Laviscount, e incluso Tom Cruise, aunque ninguno de estos supuestos romances han llegado a confirmarse.