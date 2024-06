Shakira responde por fin: ¿está de nuevo enamorada?

Han sido varios los nombres que en los últimos meses se han relacionado con Shakira. El piloto de Fórmula1 Lewis Hamilton, el ex jugador de fútbol americano Julian Edelman y los actores Tom Cruise y Lucien Leon Laviscount son, según la rumorología, quienes se habrían hecho un hueco en el corazón de la artista desde que se separó de Piqué el pasado junio de 2022. En estos meses, la cantante se ha concentrado en su nueva vida y en su carrera musical que, tras el lanzamiento de Las mujeres no lloran, la ha devuelto a los primeros puestos de las listas. Este trabajo ha supuesto para ella una auténtica catarsis y el cierre de una etapa, así que ahora encara nuevos retos.

Con motivo de la presentación de una gira de conciertos que la llevará por todo el mundo y con la que quiere reconectar con sus seguidores, como ella misma asegura, ha revelado por fin cómo se encuentra su vida sentimental: ¿está enamorada o no? En unas declaraciones a corazón abierto en la revista Rolling Stone, la artista de Barranquilla asegura que está mejor sola y que no está pensando ahora en una relación que la haga "encerrarse" de nuevo con un hombre. Apunta que quiere mantener su independencia y que ahora "no tiene el tiempo ni el espacio" para una nueva pareja.

Sin embargo no cierra las puertas, pues asegura que está dispuesta a conocer a alguien nuevo. "No estoy pensando en eso... ¿Qué espacio tengo para un hombre en este momento?" bromea. "¿Qué te puedo decir? Me gustan los hombres. Ese es el problema. No me deberían gustar con todo lo que me ha pasado, pero imagina cuánto me gustan los hombres, que todavía me gustan". En las mismas declaraciones recuerda lo dura que fue su separación de Piqué. "El sufrimiento que sentí fue probablemente el peor que he experimentado en toda mi vida" apuntó.

"Sentí como si alguien me hubiera hecho un agujero en el pecho y la sensación era tan real, casi física. Físicamente, sentí como si tuviera un agujero en el pecho y que la gente pudiera ver a través de mí" aseguró. Tras dejar atrás este dolor, ha volcado su pasión de nuevo en la música, que le ha servido de refugio y en la que ha recuperado sus raíces latinas, con las que se siente plena. "Mi acento ha vuelto, gracias a Dios. Recuperé mi estilo. Y recuperé mi sensualidad", dice y añade que ahora quiere además volcarse en sus hijos, Milan, de 11 años, y Sasha, de 10. "Creo que han visto llorar a su madre. Creo que la han visto celebrar. Creo que la han visto reír. Creo que la han visto trabajar incansablemente… Quiero mostrarles que la vida no es lineal" explica en la citada publicación.

El último disco de Shakira, Las mujeres no lloran, vio la luz el pasado 22 de marzo, un trabajo compuesto por 16 canciones en castellano que engloban ritmos pop, reggaeton, balada y electrónica y en el que la artista ha colaborado con amigos y rostros muy populares en la industria musical como Bizarrap, Ozuna, Karol G, Cardi B, Grupo Frontera, Rauw Alejandro, Fuerza Regida y Manuel Turizo. Con él hará una gira mundial que parará, previsiblemente en España, en 2025 (concretamente se apunta a cuatro conciertos en Madrid). La artista, una de las voces más poderosas y relevantes de la música latina, tiene un impresionante palmarés de más de 400 premios, entre ellos 15 Grammy Latinos y 3 Grammy, y ha recibido más de 600 nominaciones en su carrera.