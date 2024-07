Hablamos con Bea Gimeno, nueva promesa de las redes, sobre el mundo 'influencer', sus preparativos de boda y su gran sueño

Su nombre suena cada día con más fuerza en el mundo de las redes sociales y en eventos de moda y, además, en su círculo de amigos figuran importantes influencers como María Pomo y María García de Jaime, que son ya para ella como una segunda familia. Bea Gimeno ha aterrizado en el universo de creadores de contenido para quedarse, abriendo a través de Instagram una pequeña ventana a su vida, su forma de ver las tendencias, sus aficiones y sus viajes. Y sí, hoy en día hay mucha gente que busca abrirse camino en este sector, pero ella ha sabido ganarse a sus seguidores y nos ha contado cómo fueron sus primeros pasos en las redes.

© Cortesía HIMBA Nuestra protagonista en el evento de HIMBA, la marca de ropa de María García de Jaime y Tomás Páramo -con los que mantiene una amistad desde los 15 años-.

Bea tiene 28 años, estudió Comunicación y compagina su trabajo en las redes con la moda, ya que desde hace más de cuatro años trabaja en el área de Marketing y Comunicación de la firma Name The Brand, pero su salto como creadora de contenido llegó por su afición a la fotografía. A su lado en esta aventura ha estado siempre su novio, Nacho -hijo de Emilio Aragón-, con quien a finales de verano se dará el 'sí, quiero' en una de las bodas más esperadas de la temporada. Sobre cómo lleva los preparativos de su enlace, sus próximos planes, sus amigos influencers y cómo es hacerse un hueco en ese mundo hemos podido hablar con ella, durante el evento que organizaron María García de Jaime y Tomás Páramo con su firma de moda Himba, de la mano de Mar de Frades.

-Eres desde hace un tiempo uno de los nuevos rostros en el mundo 'influencer', ¿es difícil abrirse camino hoy en día en ese sector?

-La verdad es que no es fácil. Somos muchos, es difícil encontrar tu camino a veces, es inevitable compararte… Sin embargo, me gusta verlo de otra manera, que todo esto suponga un reto profesional aún mayor para dar lo mejor de mí.

-¿Cómo llegaste a ser creadora de contenido?

-Empecé haciéndome fotos naturales en momentos en familia, con amigas, con Nacho… ¡Desde siempre me ha gustado hacer fotos! Y una cosa llevó a la otra.

-¿Cómo te gustaría verte en unos años a nivel laboral?

-Si te soy sincera, todavía no lo sé. Es algo que antes me agobiaba, pero ahora esto me ayuda a centrarme más en el presente y a labrar mi camino en este mundo de redes sin agobiarme con qué vendrá.

A finales de verano, la 'influencer' y su novio pondrán el broche de oro a sus diez años de relación en una boda en Mallorca.

-De todos los 'influencers' que has conocido hasta ahora, ¿quién te ha sorprendido más y por qué?

-No te diría 'sorprendido', pero sí me gustaría resaltar a mis amigas, a las que admiro muchísimo y ya son parte de mi vida María Pombo, María García de Jaime y Alejandra Navarro.

-¿Con ellas estuviste dando la bienvenida al verano en una fiesta muy especial organizada por María y Tomás Páramo con su firma, Himba? ¿Cómo lo viviste?

-Fue una noche de verano mágica, empezando por la colección tan bonita que han lanzado y siguiendo por la paz que nos transmitió Valeria Castro con su música, y por supuesto, por la compañía.

-¿Desde cuándo conoces a María y Tomás?

-Los conozco desde que tengo 15 años aproximadamente. Son de esos amigos de verdad, que siempre son vitamina, que dan alegría y paz y el lugar seguro al que siempre, los que los conocemos, queremos ir.

-¿Qué significan ellos para ti?

Son casa, literal creo que es la mejor definición para mí.

© @beagimeno Imágenes del día de la pedida de mano de Bea Gimeno y Nacho Aragón. El padre del novio, el presentador Emilio Aragón, dio un discurso mientras su hijo y su prometida, frente a él y abrazados, le escuchaban con emoción. © @beagimeno © @beagimeno

-¿Cómo se presenta este verano para ti?

-Creo que va a ser el mejor verano de mi vida, muchos acontecimientos emocionantes, familia, amigos… Mi sur y mi isla.

-Estarás inmersa en los preparativos de tu boda, ¿cómo lo llevas?

-Fenomenal, está siendo un proceso precioso. Me habían hablado de agobios y estrés (que a medida que se acerque más el día igual surgen) pero de momento. Está siendo algo que nos está encantando.

-¿Qué próximos proyectos tienes a la vista o metas te gustaría cumplir?

-El sueño de mi vida es formar una familia. ¡Ojalá sea pronto!