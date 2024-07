Los looks favoritos de las 'influencers' españolas para estar guapas en días de mucho calor 😎

Llevamos una semana con los termómetros disparados en toda España, una situación genial si estás de vacaciones cerca de la costa, pero no tanto a la hora de vestirnos. ¿Es posible estar elegante y combinar prendas de tendencia en plena de ola de calor? Las influencers nos han demostrado de que así es, por lo que, aunque el bikini y los shorts sean lo único apetecible que encuentras estos días en tu armario, ellas van a convencerte a través de sus looks de arreglarte (un poco) más y seguir tan estilosa como siempre aunque el sol no de tregua.

1 9 © belenhostalet Minivestido (blanco) Un esencial en el armario de cualquier experta en moda que no solo es práctico y fácil de combinar, sino que, como beneficio añadido, potencia al máximo el bronceado. Un vestido blanco te solucionará infinitos planes, incluso aquellos más formales, siempre y cuando sigas el consejo de Belén Hostalet: combinarlo con accesorios sofisticados, como ha hecho ella con su cadena dorada XL y el bolso Jackie 1961 de Gucci.

2 9 © sarabace El color que sienta bien a todas Si lo que buscas es verte guapísima sin tener que usar maquillaje (¿quién quiere hacerlo en días de mucho calor?), este truco te va a encantar: ¿sabías que el rojo es el que color que, según la ciencia, nos hace más atractivas tanto a rubias como a morenas? Un vestido en este tono como el que lleva Sara Baceiredo (de la firma Stine Goya) potenciará tu belleza instantáneamente.

3 9 © luciariveraromero Un vestido de 'crochet' Como puedes comprobar, los vestidos son las prendas más repetidas en esta época, y entre los modelos de fondo de armario no puede faltar uno de crochet. Es perfecto para ir a la playa (y de esta, al chiringuito), pero también puedes llevarlo en la ciudad, combinado, por ejemplo, con alpargatas. El vestido de crochet blando de Lucía Rivera puedes encontrarlo en la firma francesa Ba&sh.

4 9 © rocioosorno Punto multicolor Y siguiendo la misma tendencia, los vestidos de punto y crochet, pero elevando a la apuesta al sexy, Rocío Osorno estrenaba esta semana este diseño ajustado, con escote profundo y multicolor de Marciano by Guess. Ella misma decía que "no puede ser más favorecedor", pero es que además es comodísimo: por muy ceñido que sea, el punto te permite poder moverte con confort.

5 9 © beapfernandez El nuevo look favorito de las españolas Abre tus redes y echa un vistazo a los últimos looks que han llevado las influencers españolas. ¿Te das cuenta de que muchas de ellas han optado últimamente por combinar un tank top básico (o un body) con una falda larga? Se trata de uno de los dúos más elegantes y cómodos, aparte de un ejemplo genial del lujo silencioso que todas persiguen y que Bea. P. Fernández (en esta imagen) personifica en casi todos sus estilismos.

6 9 © mariahernandezc Un pantalón estampado (y amplio) Cuando hace calor, lo último que nos apetece es ponernos unos vaqueros ceñidos, pero sí hay otros pantalones largos que podemos llevar: los anchos de lino. Las influencers los adoran, especiamente aquellos que son estampados y quedan así de bien con una camiseta de tirantes básica. María Hernández llamaba a este modelo de Baymo "los pantalones del verano", ¿a qué esperas para conseguir los tuyos?

7 9 © paucremades Cómo hacer que unos 'shorts' sean más elegantes Pero si eres de las que adoran los pantalones cortos, hay un truco que te va a encantar porque podrás llevarlos casi a cualquier lugar: combínalos con una blusa o una camisa y parecerán mucho más elegantes. Así lo hace Paula Cremades, que está guapísima con esta blusa estampada de la marca Aguaclara.

8 9 © luciaparamo_ Un conjunto especial Otro de los recursos preferidos de las que más saben de moda para vestir bien sin complicarse nada es utilizar conjuntos de dos piezas, ya sea de top y shorts o bemudas, con falda... o con un pantalón largo, siempre que sea de un tejido ligero, claro. Este total look de Lucía Páramo en azul bebé (uno de los colores del verano) es de la firma de slow fashion Gingham Palace. Además, ella ha querido sumarle unas merceditas rojas para darle un toque de supertendencia.