Todos los detalles de la futura boda de Nacho, hijo pequeño de Emilio Aragón, y su novia, Bea Gimeno

Emilio Aragón va a vivir uno de los momentos más importantes para un padre. Nacho, su hijo más pequeño y más mediático, va a darse el ‘sí, quiero’ con Bea Gimeno, la que ha sido su novia de toda la vida. "Gracias por este rayito de luz y gracias por todo siempre, Nach, por todo lo bueno que está por llegar. ¡Sí! ¡Siempre juntos! ¡Te quiero tanto!", escribía muy emocionada su novia en su perfil público, en abril, tras la pedida de mano. Después de unos días, para asimilar la noticia, fue la influencer la que confesó todos los detalles de este día tan esperado.

A través de su cuenta, Bea Gimeno compartió con sus seguidores las clásicas preguntas y respuestas, dando así a conocer cómo vivió la pedida de mano, del que ha sido su novio durante ocho años, y algunos secretos del día de la boda. La primera pregunta que tuvo que responder la influencer era, ¿cómo te lo pidió?, a lo que la socia de la marca de María Pombo respondió muy emocionada, “en Miami, en nuestra playa de siempre (vivimos aquí desde hace dos años y es un sitio muy especial para nosotros), viendo el atardecer más bonito del mundo”, recordó junto a una de las imágenes de ese día que nunca olvidará.

"Nacho actuaba muy bien cada vez que alguien le preguntaba sobre casarnos y eso me despistó muchísimo", añadió, explicando que no se esperaba que Nacho le pidiera matrimonio, ya que pensaba que él quería hacerlo en unos años. “El día que nos íbamos de Miami salió este arcoíris ‘literalmente cuando estábamos a punto de salir por la puerta’, y claro yo no pude parar de llorar. Antes o después volverá a salir el sol…”, continuó diciendo a sus seguidores Bea Gimeno, junto a una imagen en la que muestra perfectamente el anillo de pedida de la firma Simuero. Sin embargo, la influencer no ha sido la única que ha vivido este momento con emoción, ya que Nacho también estaba “muy nervioso”: "Lloraba, me reía, lloraba y así una hora", reconoció, admitiendo que fue un momento de felicidad plena.

Este día tan esperado para la familia Aragón llegará el año que viene, concretamente el 7 de septiembre, según ha podido confirmar Vanitatis. Además, la pareja ha decidido que el lugar para darse el ‘sí, quiero’ será en Mallorca, donde han veraneado estos últimos años juntos. Cabe recordar que los padres de Bea tienen una casa en la Isla, donde celebraron la baby shower de su hermana Letoto, que espera su quinto hijo. Un evento que acogerá una multitud de caras conocidas y que albergará a unas 400 personas. Como toda novia, Gimeno, como ha mostrado en su cuenta, se encuentra ya trabajando en el vestido, que será un diseño de Claudia Llagostera.

Nacho Aragón: empresario y amante de los viajes

Nacho Aragón tiene 28 años y es hijo del actor Nacho Aragón y Aruca Fernández-Vega. Es el pequeño de tres hermanos, Iciar, la mayor, y Macarena, la mediana. El joven creció rodeado de artistas, pero se decantó por realizar sus estudios de Administración de Negocios entre la Universidad Internacional de Florida y la Universidad de Suffolk de Boston. Cuando terminó su carrera, Ignacio decidió emprender y fundar una empresa de moda básica y ecológica llamada Neutrale. Esta pasión por la moda la comparte con sus hermanas y con sus más de 17.000 seguidores en su cuenta pública. En el plano sentimental, desde hace ocho años comparte vida con su futura esposa, la influencer Bea Gimeno, y con su perrito Nutella. Una de las mayores pasiones de la pareja son los viajes, como dejan ver con las numerosas fotografías que comparten en distintas partes del mundo.