Joe Jonas, fotografiado en Grecia con una atractiva actriz dos semanas después de su ruptura con Stormi Bree

Dos semanas después de que saliese a la luz la ruptura de Joe Jonas y la modelo Stormi Bree tras un breve romance, el cantante podría haber recuperado la ilusión con una atractiva actriz llamada Lailla Abdallah, con la que ha compartido una jornada de playa en grecia. Los dos en bañador, han sido fotografiados charlando, intercambiando algun gesto de cariño y abrazados mientras tomaban el sol y se bañaban en el Mediterráneo.

Lailla, de 28 años, es una actriz libanesa afincada en Kuwait que comenzó su carrera en vídeos musicales antes de dar el salto a la televisión. Según recoge el diario británico Daily Mail, es la mayor de cuatro hermanos y domina el lenguaje de signos ya que sus padres son sordomudos. En el terreno sentimental, ha estado casada durante un año con el actor iraní Abdullah Abbas, del que se divorció en 2019. Se desconce el origen de su amistad con Joe Jonas al que hace unos días también relacionaban con Demi Moore.

La nueva canción de Joe Jonas conmueve a sus seguidores: ¿tiene un mensaje sobre su divorcio?

Por el momento, el único romance confirmado tras el divorcio del cantante de Sophie Turner ha sido el que vivió con Stormi Bree, con la que fue visto por primera vez juntos en enero disfrutando de unos días de descanso en Cabo San Lucas (México). Su siguiente escapada fue a Aspen (Colorado, Estados Unidos), donde estuvieron esquiando acompañados de un grupo de amigos. Sin embargo, no fue hasta el pasado mes de marzo cuando sus besos en Australia hicieron oficial su relación.

Sin embargo, la ajetreada agenda profesional del cantante ha acabado por hacer mella en la pareja. “Ha estado trabajando mucho en su nuevo álbum en solitario y tiene dos hijas. Su vida romántica tiene que estar en un segundo plano por ahora”, explicó una fuente cercana al artista al medio estadounidense Page Six. No obstante, esta mismta fuente ha asegurado que el intérprete de Gotta Find You no cerraba la puerta al amor. “Si aparece la persona adecuada tendrá tiempo para dedicarle, pero ahora no siente la necesidad de tener una relación con nadie porque está contento con su situación actual. Si sucede, sucede”. Y podría haber sucedido.

Todo ello en medio de la batalla legal con Sophie Turner, de la que se separó en septiembre de 2023 tras siete años juntos, por la custodia de sus hijas Willa y Delphine, de cuatro y dos años respectivamente. Aunque en octubre, la expareja llegó a un acuerdo, cinco meses más tarde, la protagonista de Juego de Tronos pidió reabrir judicialmente el asunto para establecer las condiciones definitivas sobre la custodia y también hacer el reparto de propiedades.