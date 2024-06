Joe Jonas soltero de nuevo: el cantante pone punto final a su breve romance con la modelo Stormi Bree

Joe Jonas (34) y la modelo Stormi Bree (33) han puesto punto y final a su breve noviazgo. Al parecer el motivo que ha propiciado esta ruptura es la ajetreada agenda profesional del cantante, que, además, tiene que compaginar su carrera musical con su faceta como padre. “Ha estado trabajando mucho en su nuevo álbum en solitario y tiene dos hijas. Su vida romántica tiene que estar en un segundo plano por ahora”, ha explicado una fuente cercana al artista al medio de comunicación estadounidense Page Six. De la misma manera, esta persona ha aclarado que el intérprete de Gotta Find You está feliz viviendo su soltería, si bien es cierto que no cierra la puerta al amor. “Si aparece la persona adecuada tendrá tiempo para dedicarle, pero ahora no siente la necesidad de tener una relación con nadie porque está contento con su situación actual. Si sucede, sucede”.

Sophie Turner describe a Taylor Swift como una 'heroína' por su apoyo en los peores momentos de su divorcio

El exchico Disney y la maniquí fueron vistos por primera vez juntos en enero disfrutando de unos días de descanso en San Cabo Lucas (México). Entonces varios testigos apuntaron que la actitud cariñosa que tenían hacía pensar que eran algo más que amigos. Su siguiente escapada fue a Aspen (Colorado, Estados Unidos), donde estuvieron esquiando acompañados de un grupo de amigos. Sin embargo, no fue hasta el pasado mes de marzo cuando se hizo oficial su romance al ser captados besándose en Australia.

La nueva canción de Joe Jonas conmueve a sus seguidores: ¿tiene un mensaje sobre su divorcio?

Stormi es una de las modelos más solicitadas en las pasarelas de norteamérica. Desde niña se ha dedicado al mundo del modelaje. En 2009, se produjo su gran salto a la fama cuando, con tan solo 18 años, fue coronada como Miss Estados Unidos Adolescente. Así mismo, ha hecho sus pinitos en el mundo de la música y la interpretación con pequeños cameos en películas. En julio de 2017, se convirtió en mamá primeriza junto al también modelo Lucky Blue de una niña llamada Gravity. A los pocos meses del nacimiento de su bebé, se separaron.

Así han sido los ajetreados últimos meses de Joe Jonas y Sophie Turner

Fue a principios de septiembre de 2023 cuando los rumores de una posible crisis matrimonial entre Joe Jonas y Sophie Turner se confirmaron, la pareja se divorciaba después de siete años juntos - cuatro de ellos como marido y mujer - y dos hijas en común: Willa y Delphine, de cuatro y dos años respectivamente. Lo que en un principio parecía una separación amistosa y de mutuo acuerdo, ha acabado convirtiéndose en una batalla legal por la custodia de las pequeñas. En octubre, la expareja llegó a un acuerdo. En cambio, en marzo, la protagonista de Juego de Tronos pidió reabrir judicialmente el asunto para establecer las condiciones definitivas sobre la custodia y también hacer el reparto de propiedades.

De Taylor Swift a Dakota Johnson, estas son las amigas en las que Sophie Turner se está apoyando tras su separación

Una vez que sus caminos han tomado rumbos distintos, la actriz británica ha rehecho su vida sentimental junto a Peregrine Pearson, uno de los solteros de oro de Gran Bretaña, hijo mayor y heredero de Michael Pearson, cuarto vizconde Cowdray, y Marina Rose, hija del parlamentario conservador John Cordle. En el futuro, Peregrine se convertirá en el quinto vizconde Cowdray y será el propietario del imperio Pearson, uno de los mayores gigantes editoriales y de libros de texto del mundo.