Todos los invitados a los Grammy Latinos: de Alejandro Sanz y Candela Márquez a una espectacular Karol G

Un año más, las estrellas se han reunido para celebrar la gran noche de la música latina y lo han hecho en Miami (Florida), concretamente en el Kaseya Center. En la alfombra roja de los Premios Grammy Latinos 2024 se vivieron grandes momentazos de los protagonistas de esta noche única, como la reaparición de unos felices Alejandro Sanz y Candela Márquez, o los looks tan llamativos que lucieron algunas artistas como Becky G, María Becerra, Emilia Mernes o Nathy Peluso, que consiguió llevarse a casa tres gramófonos.

Todos los invitados a los Premios Grammy Latinos

© Getty Images

Karol G

Sin, duda, una de las más esperadas. La artista colombiana causó furor a su llegada a la alfombra roja no solo por su nuevo look (estrenó una espectacular melena rubio platino) sino por su vestidazo de color aguamarina. Karol G presumió de piernas y escotazo con este look tan sugerente que no pasó desapercibido.

© Dimitrios Kambouris

Alejandro Sanz y Candela Márquez

Horas después de hacer su debut como pareja en Miami, la pareja volvió a presumir de amor públicamente. En este caso, Candela cambió su sensacional vestido blanco por otro igual de impactante de color rojo. Alejandro Sanz estaba feliz y presumió de su guapísima novia que, como siempre, llevó sus rizos al natural.

© Getty Images

Becky G

Fue otra de las más espectaculares con su diseño de rejilla con detalles metalizados y una espectacular cola bordada.

© Getty Images

Nathy Peluso

Acostumbrados a sus estilismos tan atrevidos, la artista argentina lució algo totalmente diferente en los Grammy Latinos. Nathy Peluso arrasó en esta noche de premios alzándose ganadora en tres categorías: mejor video musical versión larga por su álbum 'Grasa', mejor canción alternativa por El día que perdí mi juventud, una colaboración con Devonté Hynes (Blood Orange), y mejor canción de rap/hip hop por Aprender a amar.

© Getty Images

Emilia

No hay duda de que fue la gran noche de las artistas argentinas. En la imagen vemos a Emilia Mernes con un elegante diseño de paillettes ajustado a la cintura y una pequela cola con plumas en tono rosa empolvado. Como siempre, la cantante apostó por la melena suelta ligeramente ondulada y sus característicos brillitos debajo de los ojos.

© Getty Images

María Becerra

Las plumas, las transparencias y los brillos fueron también la elección de María Becerra. La cantante argentina, que no deja de cosechar éxitos con su música, posó así de divertida ante los fotógrafos haciendo un corazón con sus manos y lanzando besos.

© Getty Images

Evaluna y Camilo

Tras tener a su segunda hija, los artistas volvieron a escena. Evaluna Montaner y Camilo siempre apuestan por looks muy particulares para las galas de premios. En esta ocasión, la hija de Ricardo Montaner lució un varporoso vestido con un original estampado en tono negro, blanco y rosa, mientras que su marido apostó todo al negro con una camiseta de tirantes y pantalones XXL.

© Getty Images

Juanes y Karen Martínez

El cantante colombiano y su esposa forman una pareja más admiradas de la industria de la música. Juntos desde 2004, Juanes y Karen Martínez han construido una preciosa familia junto a sus hijos Luna, Paloma y Dante.

© Getty Images

David Bisbal y Rosanna Zanetti

El cantante español tampoco quiso perderse la gran cita de la música latina y posó tan enamorado como siempre junto a su mujer. David Bisbal y Rosanna Zanetti se decantaron por looks coordinados: él con un original traje burdeos y ella con un sugerente vestido tableado en tono rosa metalizado.

© Getty Images

Luis Fonsi y Águeda López

Siempre causan sensación y esta vez no iba a ser menos. Luis Fonsi y Águeda López, casados desde hace una década, aparecieron en la alfombra roja acaparando todos los flashes. El intérprete de Despacito escogió una original chaqueta con plumas mientras que su mujer presumió de abdominales con un diseño con apliques dorados que no es apto para cualquiera.

© Getty Images

Anitta

La cantante brasileña se convirtió en una princesa moderna muy sexy para la gala de este año. Anitta, que fue una de las encargadas en ponerle música a la velada, se fue a casa con las manos vacías a pesar de que estaba nominada en dos categorías importantes: grabación del año por su canción Mil Veces y mejor interpretación urbana en lengua portuguesa por Joga Pra Lua.

© Getty Images

Mau y Ricky

Los hijos del legendario cantautor Ricardo Montaner no dejaron a nadie indiferente con sus looks. El dúo venezolano, que ha cautivado al público con sus canciones que mezclan pop y música urbana, cambió el típico traje de gala por unos pantalones cortos, calcetines y zapatillas, convirtiéndose en los más simpáticos de la noche.

© Getty Images

Carlos Vives

Después de ser elegido Persona del Año 2024, Carlos Vives volvió a ser homenajeado en los Latin Grammy. Acompañado de su mujer, la exreina de la belleza colombiana Claudia Elena Vásquez, el artista posó de lo más sonriente y feliz ante las cámaras, dispuesto a vivir una de las noches más especiales de su vida.

© Getty Images

Rauw Alejandro

El cantante puertorriqueño causó furor a su llegada a la alfombra roja. Rauw Alejandro, que se ha consolidado como una de las grandes estrellas de la música latina, apostó por una chaqueta oversized y con estampado de cuadros.

© Getty Images

Rozalén

Una de las representantes españolas en la gala de los Latin Grammy fue Rozalén, que posó en el photocall a su llegada a la fiesta. La artista, que estaba nominada a mejor disco cantautora y mejor canción de autora, confesó que: "Tenía mucha ilusión por vivirme esta semana y celebrar nuestras nominaciones".

© Getty Images

Juan Luis Guerra y su hija Paulina

Otro de los grandes triunfadores de la noche fue, sin duda, Juan Luis Guerra, que confirmó que sigue siendo el 'rey' por encima de las estrellas más jóvenes. Ganó en cuatro categorías: grabación del año, álbum del año, mejor álbum de merengue/bachata y mejor canción tropical. Celebró su éxito por todo lo alto junto a su hija Paulina, que ha decidido seguir los pasos de su padre en el mundo de la música.

© Getty Images

Joe Jonas

Para sorpresa de todos, el cantante de los Jonas Brothers apareció en la alfombra roja del Kaseya Center. Joe Jonas eligió un traje gris con apliques de brillantes.

© Getty Images

Valeria Castro

La cantante española apostó por el burdeos, combinando a la perfección con el photocall. Valeria Castro estaba nominada en la categoría de mejor interpretación de música electrónica latina junto a Ale Acosta por su canción La Ceniza, aunque no consiguió llevarse el premio.

© Getty Images

Las hermanas Villarreal

Muy original fue la apuesta de Paulina, Alejandra y Daniela Villarreal, las tres hermanas mexicanas que forman la banda de rock The Warning. Las artistas quisieron ir vestidas iguales pero diferentes, luciendo la misma tela pero con diseños diferentes. Tal y como puede verse en la imagen, llevaban sus vestidos quemados, como si acabaran de salir de un incendio.

© Getty Images

Roselyn Sánchez

El combo blanco y negro nunca falla para este tipo de eventos y así lo confirmó Roselyn Sánchez. La actriz y cantante puertorriqueña se enfudó un elegante diseño de raso de color blanco con drapeado y cola, además de un escote infinito.

© Getty Images

Alejandro Fernández

Un look de contrastes. Alejandro Fernández se decantó por un clásico esmoquin negro con pañuelo de seda blanco que contrastaba con su pelo rubio y barba oscura.

© Getty Images

Un reencuentro muy divertido

Fue el que protagonizaron Marc Anthony y Nadia Ferreira junto a Christian Nodal y Ángela Aguilar y Marc Anthony. Al coincidir en la alfombra roja, no dudaron en hacer un posado conjunto muy divertido, demostrando la amistad que les une.

© Getty Images

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

© Dia Dipasupil

Danny Ocean y Maria del Mar Bonnelly