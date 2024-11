Premios Grammy Latinos 2024: lista completa de ganadores

Tras la pasada edición celebrada en Sevilla, los Grammy Latinos volvieron a Miami para celebrar una gran fiesta con motivo de su 25º aniversario. El espectacular Kaseya Center acogió esta magnífica gala en la que Carlos Vives fue premiado como persona del año y Juan Luis Guerra ganó cuatro gramófonos, entre ellos, a mejor grabación y álbum del año. A continuación, te dejamos la lista completa de ganadores:

© Getty Images

Premio a Persona del Año

Carlos Vives

Grabación del año

Mambo 23, Juan Luis Guerra y 4.40

© Getty Images

Álbum del año

Radio Güira - Juan Luis Guerra 4.40

Canción del año

Derrumbe, Jorge Drexler, compositores - Jorge Drexler

Mejor artista revelación

Ela Taubert

© Getty Images

Mejor álbum pop vocal

El viaje - Luis Fonsi

© Getty Images

Mejor álbum vocal de pop tradicional

García - Kany García

© Getty Images

Mejor canción pop

Feriado, Rawayana, compositores - Rawayana

Mejor interpretación de música electrónica latina

Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix) - Bizarrap y Shakira

Mejor interpretación urbana/fusión

Tranky Funky - Trueno

Mejor actuación de reguetón

Perro Negro - Bad Bunny con Feid

Mejor álbum de música urbana

Mañana será bonito (Bichota Season) - Karol G

Mejor canción de rap/hip hop

Aprender a amar, Pablo Drexler, Alberto Escámez López & Nathy Peluso, compositores - Nathy Peluso

© Getty Images

Mejor canción urbana

Bonita, Daddy Yankee, compositor - Daddy Yankee

Mejor álbum de rock

El Dorado (En Vivo) - Aterciopelados

Mejor canción de rock

No Me Preguntes (Live), Jesús Quintero & Draco Rosa, compositores - Draco Rosa

Mejor álbum de pop/rock

Reflejos de lo eterno - Draco Rosa

Mejor canción pop/rock

5 Horas Menos, Conociendo Rusia & Natalia Lafourcade, compositores - Conociendo Rusia con Natalia Lafourcade

Mejor álbum de música alternativa

Autopoiética - Mon Laferte

Mejor canción alternativa

El día que perdí mi juventud, Devonté Hynes & Nathy Peluso, compositores - Nathy Peluso

© GTRES

Mejor álbum de salsa

Siembra: 45° Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022) - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

Mejor álbum de cumbia/vallenato

Ta Malo - Silvestre Dangond

Mejor álbum de merengue/bachata

Radio Güira - Juan Luis Guerra 4.40

Mejor álbum tropical tradicional

Rodando por el mundo - José Alberto El Canario

Mejor álbum tropical contemporáneo

Tropicalia - Fonseca

Mejor canción tropical

Mambo 23, Juan Luis Guerra, compositor - Juan Luis Guerra 4.40

Mejor álbum cantautor

Pausa - Leonel García

Mejor canción cantautor

Derrumbe, Jorge Drexler, compositor - Jorge Drexler

García, Kany García, compositor - Kany García

Mejor álbum ranchero/mariachi

Te llevo en la sangre - Alejandro Fernández

Mejor álbum de música banda

Diamantes - Chiquis

© Getty Images

Mejor álbum de música tejana

Imperfecto - El Plan

Mejor álbum de música norteña

El comienzo - Grupo Frontera

Mejor álbum de música mexicana contemporánea

Boca Chueca, Vol. 1 - Carín León

© Getty Images

Mejor canción regional mexicana

El amor de su vida, Edgar Barrera & Kevyn Mauricio Cruz, compositores - Grupo Frontera, Grupo Firme

Mejor álbum instrumental

Tembla - Hamilton de Holanda & C4 Trío

Mejor álbum de folk

Raíz nunca me fui - Lila Downs, Niña Pastori, Soledad

Mejor álbum de tango

Apiazolado - Diego Schissi Quinteto

Mejor álbum de música flamenca

Historias de un flamenco - Antonio Rey

Mejor álbum de jazz/jazz latino

Pra Você, Ilza - Hermeto Pascoal & Grupo

Mejor álbum cristiano (en español)

Kintsugi - Un corazón

Mejor álbum cristiano en portugués

Deixa vir – Vol II (Ao Vivo) - Thalles Roberto

Mejor álbum de pop contemporáneo en portugués

Os Garotin De São Gonçalo - Os Garotin

Mejor álbum de pop contemporáneo en portugués

Os Garotin De São Gonçalo - Os Garotin

Mejor interpretación urbana en portugués

Cachimbo da paz 2 - Gabriel O Pensador, Lulu Santos, Xamã

Mejor álbum de samba/pagode

Xande canta Caetano - Xande De Pilares

Mejor álbum de música popular brasileña

Se o meu peito fosse o mundo - Jota.Pê

Mejor álbum de música sertaneja

Boiadeira Internacional (Ao Vivo) - Ana Castela

Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa

Mariana e Mestrinho - Mariana Aydar, Mestrinho

© Getty Images

Mejor canción en lengua portuguesa

Ouro marrom, Jota.Pê, compositor - Jota.Pê

Mejor álbum de música latina para niños

¡A Cantar! - Danilo & Chapis

Mejor álbum de música clásica

Fandango, Anne Akiko Meyers & Gustavo Castillo; Gustavo Dudamel, director; Dmitry Lipay, productores - Los Angeles Philharmonic

Mejor obra/composición clásica contemporánea

Fandango, Arturo Márquez, compositor - Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, Anne Akiko Meyers

Mejor arreglo

Night in Tunisia, Hilario Durán, arreglista - Hilario Durán and his Latin Jazz Big Band con Paquito D’Rivera

Mejor diseño de empaque

En Vivo – 100 Años de Azúcar, Nelson Albareda, Sebastian Aristizabal, Kemelly Figueroa-Mouriz, Omer Pardillo-Cid & Albertico Rodríguez, directores de arte (Celia Cruz)

Karma, Carlos Ortiz, director de arte (Diana Burco)

© Getty Images

Compositor del año

Edgar Barrera

Mejor ingeniería de grabación para un álbum

Se o meu peito fosse o mundo, Thiago Baggio, Will Bone, Leonardo Emocija, Rodrigo Lemos & Felipe Vassão, ingenieros; João Milliet, mezclador; Felipe Tichauer, ingeniero de masterización (Jota.Pê)

Productor del año

Edgar Barrera

Mejor vídeo musical corto

313, Residente con Penélope Cruz & Silvia Pérez Cruz; Residente, director; Carolina Wolf, productor

Mejor vídeo musical de larga duración

Grasa, Nathy Peluso; Agustín Puente, director