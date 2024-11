Las anécdotas de los Grammy Latinos 2024: del show de Bon Jovi y Pitbull al premiado al que impidieron entrar en la gala

Los Grammy Latinos 2024 han dejado como es habitual sorpresas y muchas anécdotas en el estadio Kaseya Center de la ciudad de Miami. La 25ª edición de los premios de la música latina coronaron a Carlos Vives, elegido Persona del Año, y Juan Luis Guerra, el más premiado al alzarse con cuatro gramófonos, entre ellos el de mejor grabación y álbum del año. Repasamos algunas de los momentos cumbres y más divertidos de esta gala que reunió a los artistas latinos más destacados de la industria.

Trueno gana un Grammy pero no le dejan entrar a la gala

Situaciones increíbles se vivieron en los Latin Grammy como la protagonizada por el artista Trueno. El cantante argentino ganó el premio a mejor fusión e interpretación urbana por su tema Trunky Funky, pero le denegaron la entrada al estadio. Para los miembros de seguridad no era requisito indispensable que estuviera entre los nominados y le prohibieron el acceso por no llevar la entrada. El cantante optó por tomárselo con humor y contó lo ocurrido. "Estábamos acá tomando un matecito, no estaba ni vestido, nada. No me dejaban entrar al estadio y me avisaron que ganamos, así que ganamos cuando estaba fuera. Increíble. En la puerta de la alfombra roja no nos dejaban pasar, me decían que no tenía ticket. No sé... y bueno, les mostramos que ganamos el Grammy y nos dejaron pasar", explicó después de vivir esta situación un tanto insólita.

Bon Jovi y Pitbull pusieron a bailar al público

Uno de los momentos más sorprendentes de la velada fue la actuación de Jon Bon Jovi y Pitbull. El icono del rock y el artista urbano por excelencia se subieron al escenario para interpretar un remix del clásico It's My Life, titulado Now or Never, que hizo bailar al público y despertó los aplausos y la emoción entre los asistentes.

Presentadores de renombre

Comenzó la gala a lo grande. Gloria Estefan y Andy García, dos de los presentadores de los Grammy Latinos, se unieron a Roselyn Sánchez, maestra de ceremonias de los Latin Grammy, para dar comienzo a una gran velada que reunió a grandes estrellas de la música latina. Alejandro Sanz también actuó como presentador y acudió a la velada acompañado de su nueva novia, la actriz Candela Márquez.

El más galardonado

Juan Luis Guerra se coronó como el gran vencedor de los Grammy Latinos tras alzarse con cuatro gramófonos dorados en los premios más importantes de la música latina. El artista dominicano se llevó dos de los galardones más codiciados, el de mejor álbum por Radio Güira, y el de mejor grabación por el tema Mambo 23., además de los premios de mejor álbum de merengue y canción tropical. En su haber el cantante tiene ya 28 Grammys Latinos.

Bizarrap recoge el premio y le desea suerte a Shakira

Shakira fue una de las grandes ausentes de esta velada. El productor musical Bizarrap recogió el premio que ambos se llevaron a mejor interpretación de música electrónica latina gracias al tema que publicó junto a la cantante colombiana Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix). Esta misma canción ya ganó el premio a mejor canción del año en la edición del 2023 que se celebró en Sevilla. Ahora ha vuelto a tener otro reconocimiento con este galardón. "Conocí la música electrónica gracias a Tiesto cuando tenía 6 o 7 años porque mi papá me lo mostraba. Pudimos hacer una canción juntos que fue el remix de esta canción con Shakira que fue tan grande. Ya ganamos el año pasado y esto nos permite seguir compartiendo esta canción. Quiero darle las gracias a Tiesto y a Shakira desearle mucha suerte con su gira porque es una reina", señaló en su discurso.

El reencuentro de Marc Anthony y La India 30 años después

Otra de las actuaciones que más aplausos despertó fue la interpretada por Marc Anthony y La India. Los artistas emocionaron a los presentes al cantar juntos por primera vez casi 30 años después de su éxito Vivir lo nuestro. Los reyes de la salsa pusieron fin a 29 años de distanciamiento y tensiones volviendo juntos a un escenario. Su reencuentro marcó un momento histórico en la gala y emocionó a sus seguidores.

Un recuerdo a los fallecidos Juan Gabriel, José José y Vicente Fernández

Los Grammy Latinos quisieron rendir homenaje a las leyendas mexicanas Juan Gabriel, José José y Vicente Fernández. Reik y Leonel García recordaron al cantautor Juan Gabriel, fallecido en 2015, con su himno Hasta que te conocí. Le siguieron Carlos Rivera y David Bisbal, que cantaron otra icónica canción del fallecido José José llamada El triste y por último, Alejandro Fernández quiso honrar la memoria de su padre, que falleció en 2021, cantando No me sé rajar, un tema que formará parte de su álbum tributo De Rey a Rey.

Un artista jerezano entre los galardonados

El compositor jerezano Antonio Rey se alzó con el premio a mejor álbum flamenco por Historias de un flamenco. Rey se convierte en el primer español que gana un premio en los Grammy Latinos 2024. Feliz y muy emocionado, se ha referido a su amiga y compañera Niña Pastori, otra de las premiadas presente en la gala, y le ha dedicado el galardón a su familia, a su mujer y sus dos hijos. El artista gaditano ya recibió este premio por su álbum Flamenco sin fronteras en la misma categoría en 2020.

Drexler le dedica el premio a su padre fallecido hace 11 días

Jorge Drexler quiso rendir homenaje a su padre Gunther Drexler al recoger el premio Latin Grammy a mejor canción por su tema Derrumbe. Muy emocionado y con los sentimientos a flor de piel, el intérprete uruguayo destacó lo importante que ha sido para él la figura paterna."Quiero dedicar muy especialmente esta canción, este premio, a quien me enseñó a entender las complejidades del amor en toda su paleta, desde lo mejor hasta los momentos más tristes. Fue mi padre, Gunther, que nos dejó hace once días, así que a la memoria de Gunther Drexler. Gracias". El médico y escritor Günther Drexler falleció el pasado 3 de noviembre a los 89 años en su casa, rodeado del cariño de su familia.

Carlos Vives recibe el premio de manos de Bon Jovi

Carlos Vives era uno de los grandes galarodnados de la noche. El cantante recibió el premio a la Persona del Año 2024, de manos de Jon Bon Jovi, una leyenda del rock que destacó los logros del artista colombiano durante sus cuarenta años de carrera. Vives no solo recogió el galardón sino que animó al público con algunos de sus grandes éxitos como La bicicleta o Fruta fresca.

Juanes, Camilo, Yatra, Kapo y Carlos Vives actúan juntos

Como Persona del Año, el artista colombiano Carlos Vives subió al escenario para sorprender al público con la presencia de Sebastián Yatra, Camilo, Juanes, Kapo y Silvestre Dangond y deleitar a todos con Fruta Fresca, La Bicicleta, La Tierra Del Olvido y otros icónicos temas de su repertorio en la gala de los Grammy Latinos 2024 celebrada en Miami.

Carlos Vives se rodeó de toda su familia

Acompañado de su madre, Aracely Florez, su esposa, Claudia Elena Vásquez, y sus cuatro hijos, el artista colombiano Carlos Vives recibió el galardón honorífico de los Grammy Latinos, el de Persona del Año. Después de cuatro décadas de trayectoria, el músico del vallenato puede presumir a sus 63 años de una vida de éxito tanto a nivel profesional como personal.