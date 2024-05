Las periodistas Elena S. Sánchez y Lara Siscar disfrutan de una tarde de toros con sus maridos

Elena S. Sánchez y Lara Siscar son dos de las periodistas más conocidas de Televisión Española, sin embargo, su vida privada es prácticamente un misterio. El pasado miércoles ambas coincidieron en la plaza de Las Ventas. Elena S. Sánchez estaba en el tendido y Lara Siscar en el callejón. Y tanto una como la otra estaban acompañadas de sus respectivas parejas. La primera vio torear a Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Pablo Aguado junto a su marido, el torero ya retirado Roberto Domínguez. La segunda, por su parte, siguió la faena al lado de su marido, el poeta y periodista de El Mundo Antonio Lucas.

- Un vestido de novia con 150 metros de tul rosa, la elección de la periodista Elena Sánchez para su boda

La directora y presentadora de Historia de nuestro cine, el programa que se emite todos los viernes a las 22:00 horas en La 2, de Televisión Española, se casó el pasado mes de octubre con Roberto Domínguez en Villa Saudade, una espectacular finca de 80 metros cuadrados situada en plena sierra madrileña. Entre los invitados a la boda, que fue amenizada por el cantante Antonio Orozco, se encontraban 'El Juli' y Roca Rey. Cabe recordar que el novio fue apoderado de 'El Juli' durante 11 años y que desde octubre de 2020 representa al diestro limeño.

Este 'sí, quiero' puso el broche de oro a la historia de amor de la pareja. Para la periodista, de 45 años, era su primera boda. Para el apoderado, de 73, la segunda. Antes de enamorarse de Elena, Roberto estuvo casado con Mayte, madre de sus dos hijos, Victoria y Roberto (2003).

Lara Siscar, de 47 años, presenta Informe Semanal desde la salida de Ana Blanco de Televisión Española. Además, está al frente de los informativos del mediodía, tiene un espacio en La 2 llamado En primicia en el que entrevista en profundidad a los periodistas más relevantes y singulares de España, y ha publicado dos novelas, La vigilante del Louvre y Flores negras.

La periodista valenciana es tan discreta que pocos saben que está casada con el periodista madrileño Antonio Lucas, hijo del recordado pintor José Lucas y conocido también por sus libros de poesía. Uno de ellos, La noche manuscrita, está dedicado a su mujer, a quien define como el gran amor de su vida.

El matrimonio no tiene hijos, tal y como desveló Antonio Lucas en una entrevista concedida a la Cadena Ser. "Yo no me puedo comparar en paternidad con mi padre porque no tengo hijos, esa partida me la gana", dijo al hablar de la figura de su padre, un hombre fascinado por la poesía, la tauromaquia y artífice de los murales de la estación de Chamartín.