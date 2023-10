El emocionante momento de Antonio Orozco cantando en la boda de la periodista Elena S. Sánchez

Loading the player...

Antonio Orozco ha sido uno de los invitados a la boda de la periodista Elena S. Sánchez y el torero ya retirado Roberto Domínguez, celebrada el pasado fin de semana en Villa Saudade, una espectacular finca de 80 metros cuadrados situada en plena sierra madrileña. Los recién casados han podido disfrutar, junto a todos sus seres queridos, de una maravillosa celebración en la que no ha faltado el flamenco y las sorpresas como la que les ha dado a los novios el reconocido compositor. Una de las amigas de la novia, Andre Alcoba, ha compartido el mágico momento que ha protagonizado Antonio Orozco cuando les ha cantado a los recién casados su clásicos temas ‘Pedacitos de ti’ y ‘Entre sobras y sobras me faltas’. ¿Quieres ver cuál ha sido la reacción de la presentadora de Televisión Española y su marido? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

