Así es la nueva película romántica que Hande Erçel protagonizará junto a un popular actor turco Está será la segunda incursión en el cine de la protagonista de 'Love is in the air'

Hande Erçel sigue sumando proyectos a su exitosa carrera profesional. Tras verla brillar como la estrella que es en la alfombra roja de la 77º edición del Festival de Cine de Cannes, donde ha acaparado flashes y miradas con su belleza y elegancia, hemos sabido que la protagonista de Love is in the air tiene un nuevo trabajo entre manos. En esta ocasión, la actriz, de 30 años, no se embarcará en una nueva serie, sino que va a rodar una película. Una cinta en la que estará acompañada por un actor turco muy querido por el público español.¿Quieres saber a quién nos referimos y de qué trata este nuevo trabajo? ¡Te contamos todos los detalles!.

Los fans de las telenovelas turcas están alborotados al saber que Hande Erçel regresa y que lo hará junto a Bariş Arduç, a quien en España recordamos como al querido Ömer de Te alquilo mi amor, según ha informado la periodista turca Birsen Altuntaş. Se trata de una noticia bomba ya que une en la misma cinta a dos de los actores otomanos más populares del momento. El filme se llamará Bir Baska Ask (Otro amor) y será un drama romántico producido por O3 Medya y dirigido por Engin Erden.

La ficción, que supone la segunda incursión de Hande Erçel en el mundo del cine tras protagonizar en 2021 la película de época Mest-i Aşk, comenzará con sus grabaciones a principios del próximo mes de julio en Çeşme, una idílica localidad costera de la provincia turca de Esmirna conocida por sus hermosas playas, sus aguas termales y su vibrante ambiente turístico.

Son pocos los datos que han trascendido por el momento y sus protagonistas prefieren mantener el misterio. Hace unos días, Hande Erçel fue vista al salir de una productora situada en Levent, una de las principales zonas de negocios de Estambul, al ser preguntada por los reporteros sobre este nuevo proyecto, la bella intérprete de Bambaşka Biri aseguraba que aún era pronto para avanzar más datos ya que "no sé si sería correcto hablar ahora", afirmando que, más adelante, "lo haremos de una manera más segura". Lo que sí se apresuraba a dejar claro es que "estaré en las pantallas con un proyecto que me hace feliz. Pero, ahora mismo, no puedo dar detalles sobre mi personaje, mi pareja o de qué trata la historia".

Por su parte, Baris Arduç comentaba durante la presentación del spot de una firma de moda de la que es imagen que "lo más probable es que se emita en una plataforma digital. Estaremos en el set la primera semana de julio. La rodaremos en la región del Egeo", dijo, sin confirmar quién conformará el resto del elenco, ni sobre qué versará la ficción, lo que hace que aún aumenten nuestras ganas de ver la película y la química de estos dos grandes actores en acción.

El paso triunfal de Hande Erçel por Cannes

Hande Erçel ha sido una de las grandes estrellas que se han dado cita en la 77º edición del Festival de Cine de Cannes este año. La guapísima intérprete de Azize ha asistido como invitada de Pomellato, la firma italiana de joyas de la que es imagen. A su paso por la alfombra roja para el esperado estreno de Megalópolis, la nueva película de Francis Ford Coppola, la artista acaparaba todo el protagonismo y robaba las miradas de público y prensa por su espectacular belleza.

Hande causaba sensación posando con un precioso vestido rojo de la colección Pre-Fall 2023 de Balmain. Un maravilloso modelo con escote corazón que se ajustaba hasta la parte del abdomen, daba paso a una falda con mucho volumen en la cadera y que tenía una abertura delantera que realzaba todavía más su escultural figura.

En esta ocasión, la actriz ha estado sola en la afombra roja en esta importante cita a diferencia de la pasada edición donde nos regaló su primer posado oficial junto a su pareja, el empresario turco Hakan Sabancı, con quien se rumorea que se ha comprometido y que pasará por el altar este verano. Aunque el abogado sí la ha acompañado en este viaje a Cannes, por el momento ha permanecido en un segundo plano, dejando todo el protagonismo a su chica. .

En este prestigioso certamen también hemos podido ver a otras conocidas actrices turcas como Pinar Deniz, Ceylin en Secretos de familia, y Birce Akalay, de Amor en blanco y negro y Las alas de la ambición, Meryem Uzerli, estrella de El sultán, o la joven promesa de la actuación Özge Özacar, de cuyo talento podemos disfrutar en la serie Mundos opuestos.