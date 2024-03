¡Pareja sorpresa en Turquía! Los protagonistas de 'Amor en blanco y negro' y 'Dolunay' están juntos

Cupido ha vuelto a hacer de las suyas y sus flechas han alcanzado a dos actores turcos muy queridos. Birce Akalay y Hakan Kurtaş, intérpretes muy conocidos en nuestro país por los amantes de las telenovelas otomanas por sus papeles en Amor en blanco y negro y Dolunay, respectivamente, se han enamorado y han comenzado una relación. Desde hace unas semanas, algunos comportamientos de los artistas levantaban las sospechas sobre un posible romance entre ellos, una noticia que ahora se ha convertido en realidad, según ha revelado el programa turco Aramızda Kalmasın.

La pareja sorpresa de este 2024 en Turquía está tratando de llevar su incipiente historia de amor con la mayor discreción posible, viviéndola de manera íntima. Las especulaciones que apuntaban a que podría haber algo más que una amistad entre ellos surgieron después de que empezaran a seguirse en sus perfiles y a que comenzaran a reaccionar y a comentar sus respectivas publicaciones. Sin ir más lejos, una de las pistas que puso en alerta sobre un posible romance entre los actores tuvo lugar el 29 de enero, cuando Birce dejaba una llama en un post del músico, un gesto al que Hakan respondía con una estrella, no hicieron falta palabras para percatarse de que entre ellos saltaban chispas.

En un primer momento, aunque su noviazgo era un secreto a voces, la pareja, que tan solo llevan juntos unas semanas, no salieron ni a afirmar ni a desmentir las informaciones, fueron los jefes de prensa de ambos, que pertenecen a la misma agencia de representación desde hace años, quienes aseguraban que su historia de amor "es muy reciente".

Esta semana, era la propia Birce, a quien se le ha relacionado en diferentes ocasiones con su gran amigo İbrahim Çelikkol, la que corroboraba la noticia a los reporteros que la esperaban a la salida del cumpleaños de un amigo en Asmalımescit, un barrio de Estambul. "¿No es obvio por mi sonrisa?", respondía feliz al ser preguntada por los periodistas sobre su romance, añadiendo además que "déjenme decirles que es verdad, espero que sea suficiente".

La protagonista de Las alas de la ambición, de 39 años, y el cantante de Hokus pokus, de 35, pese a haber decidido vivir su noviazgo en la intimidad, no se esconden y hacen planes como cualquier otra pareja. Hace unos días, el músico quiso compartir desde Atenas lo que parecía un romántico momento junto a Birce a través de una imagen en la que podemos ver su mano sosteniendo una rosa roja junto a la frase "mi inspiración ha llegado". Una fotografía en la que etiquetaba a su chica, aunque no sabemos si porque estaban juntos en ese momento o porque no puede dejar de pensar en ella. La reacción de su pareja no tardaba en llegar a través de diferentes emoticonos que muestran el gran momento que atraviesan.

El pasado 14 de febrero, Birce y Hakan pasaban su primer San Valentín juntos, un día muy especial que celebraron con una salida al cine. Los novios se desplazaron a una sala ubicada en Beyoğlu, un conocido distrito de Estambul, para disfrutar de Pobres criaturas, una de las películas nominadas al Oscar. Allí, ajenos a las miradas de propios y extraños, los enamorados se comportaron con total naturalidad mostrándose en una actitud muy cómplice y cariñosa en todo momento, y dejándose ver cogidos de la mano durante su cita, dejando patente lo bien que se llevan y lo a gusto que están el uno con el otro.