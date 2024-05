Lorena Bernal, muy orgullosa de Mikel Arteta, que acaba de recibir una importante condecoración

Lorena Bernal no puede estar más orgullosa de Mikel Arteta, su marido y padre de sus tres hijos, que acaba de ser condecorado con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica en un acto celebrado en la Embajada de España en Londres. "¡Honrados y agradecidos!", ha escrito la que fuera Miss España 1999. "¡Un momento de inmenso orgullo y alegría!", ha añadido. El exfutbolista vasco y entrenador del Arsenal, por su parte, ha dicho emocionado: "Agradezco sinceramente este reconocimiento, que me llena de orgullo. Siempre estaré agradecido por el apoyo que me han brindado a lo largo de toda mi carrera. ¡Un momento especial que atesoraré siempre!".

Arteta, que ha recibido esta prestigiosa condecoración de manos del embajador José Pascual Marco, fichó por el Arsenal Football Club de Londres en 2010 y el matrimonio se instaló en la capital del Reino Unido con su hijo Gabriel, que había nacido un año antes. En 2012 nació su segundo hijo, Daniel; y en 2015, el tercero, Óliver. Lorena decidió entonces hacer un alto en su carrera profesional. "No me arrepiento de haber hecho una pausa en el trabajo para ser madre como yo lo entiendo y formar una familia", dijo en ¡HOLA!. "Ahora que mis hijos ya son más mayores, me apetece volver al trabajo y me siento más preparada y más segura que nunca", anunció.

En 2020, Arteta se convirtió en el entrenador del Arsenal. Desde entonces, Lorena ostenta otro título: el de ‘primera dama’ del club de fútbol londinense. "Antes me llamaban WAG, ahora algunos me conocen como ‘primera dama del Arsenal’ en Inglaterra. Me hace gracia. Poco a poco me irán conociendo más por mis trabajos", aseguró en la revista.

Tras ser condecorado, Arteta ha dedicado el galardón "a todas las personas especiales en mi vida que han moldeado mi camino hasta ahora, ayudándome a superar desafíos y celebrando juntos los éxitos". También ha dado las gracias a su familia, sin la que nada de esto hubiera sido posible.

El entrenador del Arsenal no descarta volver a España en los próximos años como seleccionador español. "Siempre he pensado que algún día volveré. Mi tierra me tira mucho, nuestra forma de vivir, de juntarnos, la cultura, y eso hace que siempre lo tenga en la cabeza. Pero estoy feliz aquí, feliz con cómo me tratan, disfruto mucho de mi trabajo. Algún día supongo que llegará, tampoco voy a estar toda mi vida fuera", ha declarado ante los medios de comunicación que cubrían el acto.