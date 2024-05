Marta Sánchez celebra su cumpleaños en una cena 'insuperable' junto a su novio, su hija y amigas

Agradecida por todo lo que le ha dado la vida, dispuesta a seguir disfrutando del presente y sobre todo rodeada de sus mejores regalos, las personas a las que quiere, a los que define como "los amores de mi vida". Así ha celebrado Marta Sánchez su 58 cumpleaños. La cantante, una de las mejores voces de nuestro país, sopló las velas anticipadamente con una "cena insuperable" que organizó en el restaurante Kabuki de Madrid, especializado en comida japonesa. Una plan "en petit comité" al que no faltaron Federico León Sierra, al que agradece "todo lo que me das cada día" y su hija Paula Cabanas, a quien define como "ejemplar".

-Hablamos con Marta Sánchez: de su compromiso con Fede a Paula, su hija y gurú de tendencias

-¡Un show de altura! Carlos Baute y Marta Sánchez sorprenden a los pasajeros de un vuelo cantando su mayor éxito

La intérprete de temas tan conocidos como Soy yo y Desesperada también contó en la velada con el abrazo de algunas de sus grandes amigas, como Carola Baleztena y Chiquín Figueroa, a quienes agradece "estar siempre, en lo bueno y lo malo". Ambas, junto a la pareja y la hija de Marta, entonaron el "happy birthday" al llegar la hora del postre, cuando llevaron a la mesa un dulce con una vela para pedir los deseos. Pero mientras tarareaban la canción en inglés, la protagonista de la jornada no pudo evitar ponerse a cantar, demostrando una vez más que la música es mucho más que su profesión.

Al estrenar nueva cifra, Marta Sánchez ha hecho balance del gran momento: "Estoy muy orgullosa de cómo he llegado a este momento de mi vida, luchando por conseguir lo que siempre anhelé: estar rodeada de la gente que quiero y de gente buena de verdad, seguir disfrutando de mi familia, trabajo y tiempo con mis amigos, gozar de cada día como si fuese el último, no mirar atrás, seguir cuidándome, hacer lo que me hace feliz, darme en cuerpo y alma para dedicaros toda mi música y mi voz, estar en paz, agradecer todo con lo que estoy bendecida, seguir soñando eternamente y que nunca me faltéis". En su noche especial estaba espectacular con un mono blanco de la firma Arggido, bolso plateado y la melena suelta.

-El emocionante encuentro entre Marta Sánchez y Vicky Larraz tras 30 años de rivalidad ¡con dueto incluido!

Al levantarse este 8 de mayo en el que no ha dejado de dar las gracias "a la vida y al tiempo", las sorpresas han continuado. Mientras desayunaba zumo de naranja y ensaimadas, ha abierto una joya de Tiffany & Co que, con toda seguridad, se convertirá a partir de ahora en uno de sus talismanes.También ha recibido un precioso ramo de peonías que ha colocado en un rincón muy especial de su hogar, junto a fotos familiares como la que aparece junto al empresario canario con el que comparte su vida desde 2019.

Ana Obregón, Eugenia Martínez de Irujo, Silvia Abascal, María Zurita, Diana Navarro y Boris Izaguirre, entre otros, se han sumado a las felicitaciones. Pero las palabras más especiales han llegado de parte de su hija Paula, quien ha dicho que su madre es su "compañera de vida favorita". La joven ha acompañado su mensaje de seis imágenes juntas tomadas en diferentes etapas de su vida, desde una noche de diversión a una jornada de juegos cuando era solo una niña.

-Marta Sánchez y su hija Paula, ¿quién inspira a quién?

Madre e hija protagonizaron en 2022 un excepcional reportaje en ¡HOLA! en el que hablaron de su fantástica relación y del futuro profesional de Paula, quien dijo: "Estoy estudiando el primer año de Comunicación, Estilismo e Imagen de Moda, en el Instituto Europeo de Diseño (IED). Y me encanta, me costó decidirme, pero he elegido bien. Es la carrera hecha para mí". También es una apasionada de la música, se declara fan de Coldplay y adora salir de compras con Marta y viajar juntas.