Marta Sánchez, la felicidad de una madre al recorrer su ciudad favorita con Paula, su hija veinteañera

Marta Sánchez ha viajado a Londres con su hija Paula, de 20 años. Según ha contado la cantante, la experiencia ha sido increíble. Juntas han recorrido algunos de los lugares más emblemáticos de la capital británica como el London Eye, la gran noria situada en el South Bank del río Támesis, Notting Hill o la Tate Modern. "De esos viajes que se quedan en el recuerdo para siempre. Contigo he disfrutado Londres de una manera muy divertida y única. Kilómetros de risas y momentos entre madre e hija en una de mis ciudades favoritas del mundo que ahora lo es también para ti. Te quiero", ha publicado la artista junto a varias imágenes de la escapada. Paula, muy emocionada, le ha dicho: "Gracias por este viaje, mami. Te quiero infinito".

Paula, que vino al mundo el 1 de agosto de 2003, posó con su madre en ¡HOLA! al alcanzar la mayoría de edad, protagonizando un precioso reportaje en el que hablaban de su relación. "Es una relación muy especial, muy peculiar. Un día nos queremos matar y al otro nos comemos a besos. Las dos tenemos mucho carácter y chocamos, pero nos queremos muchísimo", dijo la cantante. "Sí, nos queremos mucho. Y la palabra es especial, exactamente...", añadió Paula.

Madre e hija han presumido de estilo durante su escapada. Además, han demostrado que comparten armario, pues ambas han lucido en Londres el mismo abrigo de piel. "Mi vestidor es como un paraíso para ella, aunque sabe que hay piezas y complementos que son intocables...Lo que apsa es que luego cuelga en Instagram una foto en plan pose con el Chanel o el Fendi y la pillo in fraganti”, declaró Marta en la revista. "De todo lo que tiene, no se da ni cuenta cuando lo cojo", puntualizó Paula, que estudia Comunicación, Estilismo e Imagen de Moda, en el Instituto Europeo de Diseño.

Cuando Marta se casó con el publicista Jesús Cabanas, el 21 de julio de 2002, lo hizo porque supo desde el principio que él sería el padre de sus hijos. De hecho, en septiembre de 2002, poco después de su boda, la intérprete declaraba: "Ser madre es en estos momentos de mi vida una prioridad para mí". Aunque su matrimonio no llegó a buen puerto y acabaron separándose en 2010, la artista siempre le ha admirado como padre y ambos están muy orgullosos de su hija. "Es verdad. A veces, Jesús, su padre, me lo dice: 'Hemos tenido mucha suerte con Paula'. Tiene unos principios muy buenos", confesó la artista en ¡HOLA!.

A sus 57 años, Marta vive un gran momento. El 17 de mayo actuará en Enjoy Viña del Mar y un día después en Enjoy Santiago. Además, su corazón late a mil por hora desde 2018, cuando se enamoró de Federico León. "No todo es eterno, pero me gustaría acabar con él", afirmó en A solas... con Vicky Martín Berrocal, el espacio que conduce la diseñadora en Podium Podcast. Pese a ello, no tienen planes de boda. Él no le ha pedido matrimonio y ella se niega a tomar la iniciativa. "Jamás, me horrorizaría, me importa un bledo lo de la igualdad, aunque es supernecesaria y hay que seguir luchando, pero hay ciertas cosas que a mí me parece que son de hombres y otras de mujeres. Jamás se lo pediría, soy muy tradicional en algunas cosas", aseguró.