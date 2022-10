El emocionante encuentro entre Marta Sánchez y Vicky Larraz tras 30 años de rivalidad ¡con dueto incluido!

El público ha vivido una de las reconciliaciones más emotivas del mundo de la música. Y es que, Marta Sánchez y Vicky Larraz se han vuelto a ver las caras en un plató de televisión -ya lo hicieron en su día en el programa de María Teresa Campos de Qué tiempo tan feliz, allá por 2016, aunque no con la finalidad del reencuentro de ahora-. Sin embargo, tras 30 años de rivalidad, las dos artistas se han cruzado de nuevo para estrechar lazos y guardar el hacha de guerra. De hecho, ha sido Vicky Larraz quien ha propiciado este histórico momento, ya que, según ha confesado la vocalista, entre ellas siempre ha habido "tirantez y sentimiento de rechazo".

‘Olé, Olé’ reúne a Marta Sánchez y Vicky Larraz 30 años después

Para Marta Sánchez, el cara a cara ha sido inesperado. Ambas se han fundido en un abrazo y se han sentado juntas para hablar de los motivos de su mala relación en el pasado y de cómo limaron asperezas en un encuentro en Miami. Desde que la madrileña sustituyera a Vicky Larraz como vocalista del exitoso grupo de pop Olé, Olé hace más de 30 años, ambas han protagonizado multitud de titulares por los dardos que se lanzaban la una a la otra. Ahora, las dos quieren que su relación vaya por otros derroteros y, por eso, ha sido Vicky la que ha decidido poner tierra de por medio a esas redecillas que tenían: "Hay titulares que siempre nos han perseguido, realmente éramos dos extrañas unidas por una circunstancia. Cuando te dije que te necesitaba apostaste por mí porque, aunque era para ti una extraña, apostaste por mí. Eso para mi fue un antes y un después", comenzaba diciendo Vicky en Déjate querer, donde Marta se ha llevado toda una sorpresa, puesto que no se esperaba que hubiese acudido a la llamada de Larraz.

Vicky Larraz aclara cómo es realmente su relación con Marta Sánchez

Las dos cantantes se han sincerado como nunca y han dejado claro que quieren dejar los malos rollos atrás: "Ya sabes lo que pienso de las confrontaciones inventadas, las detesto. Yo nunca hablé mal de ti, no te conocía. A ti se te escapó en alguna entrevista que me tenías algo de manía, pero nunca te lo tuve en cuenta", le respondía Marta Sánchez emocionada. La propia Vicky ha reconocido que llegó a tener celos de la vocalista. Sin embargo, le ha mandado un mensaje con todo su corazón: "Quiero que sepas y que sientas, y hoy quiero dejarlo bien claro, para que ya no haya dimes y diretes, aquí estoy para lo que necesites. Siempre", le decía mirando a los ojos a la intérprete de La que nunca se rinde, ante la emoción de esta al escuchar sus palabras. Las dos han terminado el reencuentro entonando juntas uno de los mayores éxitos del grupo, No controles.

Las comentadas declaraciones de Marta Sánchez: 'Fui una Rosalía para mi generación'

El motivo de su enemistad

A día de hoy, Marta Sánchez y Vicky Larraz son amigas. Sin embargo, hubo un tiempo en el que se dieron situaciones muy desagradables y, tal y como la vocalista que dejó el grupo en los 80 ha asegurado, "sentimiento de rechazo". Fue concretamente en 1985, cuando Vicky continuó su camino por separado y Marta aterrizó en la banda, iniciando así su despegue como cantante de éxito. A partir de ahí, una rivalidad desenfrenada que se veía reflejada en polémicos comentarios cruzados en público durante varios años. De ahí pasó a una enemistad que fue alimentada por parte de las dos. Vicky Larraz se sinceró en su paso por Supervivientes 2020, hablando sobre lo que sintió cuando Marta entró al grupo: "Es como cuando dejas a un novio y el novio se va con una más guapa que tú... Rubia, canta maravillosamente, los chicos están contentos... Fue un poco por ego. No la soportaba", relataba en su día. Ahora, tanto la una como la otra han enterrado el hacha de guerra y se consideran buenas amigas.