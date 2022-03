Las comentadas declaraciones de Marta Sánchez: 'Fui una Rosalía para mi generación'

Comenzó su carrera en los años 80 y se convirtió en todo un éxito, primero con el grupo Olé Olé con el que vendió 5 millones de copias en tan solo 4 años y, más tarde, en solitario. Marta Sánchez ha sido un icono para la generación que creció en esos años, considerada como el comienzo de la hornada de millenials, y cualquiera que viviera en esa época lo sabe. Sin embargo, unas declaraciones que ha hecho en una entrevista con La voz de Galicia han sido objeto de polémica –sobre todo en las redes sociales– cuando se ha comparado a sí misma con Rosalía, la estrella del momento que acaba de recibir el premio a Mejor estrella emergente de Billboard.

"Hoy es muy difícil mantenerse cuando cumples cierta edad. Pero no todas tenemos 20 años como Rosalía. Yo, en mi juventud, fui una Rosalía para mi generación. Y ojo, que a ella tampoco le va a durar toda la vida", ha asegurado la cantante de Desesperada en estas comentadas declaraciones. "Yo fui un fenómeno social en España, me consideraban sex symbol y tuve no sé cuántos números uno… Pero igual que tuve eso en aquellos años hoy debería tener el sitio y el respeto que creo que me he labrado", ha añadido.

Pese a convertirse rápidamente en trending topic y haber recibido las críticas de miles de usuarios, salvando las distancias que crean los años y el cambio en la industria musical, lo cierto es que la carrera de Marta Sánchez no puede ser pasada por alto. Su primer disco lo preparó en Nueva York a comienzos de los 90 junto a Sterling Campbell, batería del grupo británico Duran Duran y, como Rosalía, también entró en la lista Billboard con sus primeros éxitos en solitario como Desesperada, que en 1994 debutó en el puesto 25 de la lista Hot Latin Tracks, unos puestos por debajo de Rocío Durcal.

También probó suerte con el cine y protagonizó la película Supernova, su segundo disco lo sacó en inglés y español y fue nominado a MTV Music Awards. Además, en 1996 una de sus canciones formó parte de la banda sonora de Tú asesina, que nosotras limpiamos la sangre (Curdled), escrita y producida por Quentin Tarantino, donde pudo colaborar con el guitarrista de Guns & Roses.

La madrileña tiene siete discos de estudio y tres recopilatorios y, en el último año ha llamado la atención por su comentado himno de España. Todo ocurrió en febrero del pasado año cuando en un concierto celebrado en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, donde agotó las entradas de la función tres meses antes, Marta Sánchez interpretó el Himno de España con una letra inédita hasta ese momento y escrita por ella misma, donde hablaba de la nostalgia y la soledad que sentía al haber vivido sola en Miami durante tres años.

Marta asegura que "es una superviviente del pop español". "Y si lo he conseguido ha sido a base de sacrificio, de no relajarme nunca y de siempre buscar una nueva Marta", añade en la entrevista, en la que también admite que en el principio de su carrera se sintió manipulada por la industria musical.

