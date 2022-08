Marta Sánchez y su hija Paula, ¿quién inspira a quién?

A sus 19 años, Paula Cabanas es una joven muy guapa y esbelta, con una larguísima melena rizada y unos profundos ojos oscuros a la que le encanta divertirse y pasar tiempo con su familia y amigos. De hecho, en la biografía de su cuenta personal tiene escrita una sola palabra: "diversión". La hija de Marta Sánchez y Jesús Cabanas ha heredado muchas cosas de sus padres, pero sobre todo de la cantante, quien define a Paula como "una niña con algo especial, noble y con muy buenos sentimientos". "Tiene matices de mi carácter, de su manera de ser y actuar que me recuerdan a mí... pero también tiene mucho de su padre", nos decía en su última entrevista con ¡HOLA!.

Además de tener una forma de ser parecida, Paula también siente verdadera pasión por la música. "Mi hija no puede vivir sin música. Canta muy a menudo, pero no me ha comentado nunca que se quiera dedicar a ello profesionalmente. Sin embargo, sé que en lo que decida dedicar su vida será buena, porque es una niña con muchas ambiciones. Es una niña muy independiente que sabe pasar tiempo sola cuando yo me ausento por trabajo, y eso es algo que me tranquiliza", nos confesaba la intérprete de Colgando en tus manos.

Todavía no sabemos cómo querrá enfocar su futuro, pero lo que está claro es que su madre es una fuente de inspiración para ella, también a la hora de vestir. Tal y como puede verse en estas imágenes, Marta y Paula comparten armario. "Es muy respetuosa, ¡me pide permiso antes! Siempre le digo que hay que ser cuidadosa con los préstamos y las cosas de los demás. Pero ¡alguna vez la he pillado con un bolso mío en Instagram!", nos decía Marta.

Y así es, ya que es habitual verlas luciendo las mismas prendas, los mismos complementos e incluso calzado y joyas. Tienen una relación muy especial de madre e hija, por lo que no es de extrañar que también coincidan en gustos en cuanto a estilo. "No creo en la amistad entre madres e hijas. Lo que sí creo es que hay un vínculo inexorable y único entre nosotras", asegura la cantante de Desesperada.

Echando un vistazo a las imágenes que han compartido en sus respectivas cuentas personales, nos hemos dado cuenta de que las coincidencias fashion entre ellas se han producido en varias ocasiones. Ya no solo hablamos de vestidos o bañadores que han llevado las dos, sino que también son unas apasionadas de los bolsos, los chalecos, los botines, los pañuelos anudados al cuello, las prendas de inspiración hippy o el total-look blanco, una opción por la que suelen decantarse a menudo.

Marta, de 56 años, y Paula, de 19, tienen muchas más cosas en común. Según su madre, las dos son "un poco cabezotas, ordenadas, presumidas y apasionadas". "La veo hecha una 'mujercita' y, aunque me dé cierta tristeza que mi niña ya no esté, me enorgullece ver cómo se va haciendo mayor...", dice. Se llevan genial y se conocen muy bien, además de que Paula a veces es también su mejor consejera. "Ella me da consejos musicales, de tendencias nuevas... Está muy al día y tiene gusto e instinto. Me ayuda también a ser más pragmática, a que me tome las cosas con más calma".

Su 19º cumpleaños

Paula Cabanas ha celebrado su cumpleaños este lunes 1 de agosto y, como siempre, sus padres le dedicaron mensajes muy bonitos. "Te has convertido en una mujer de la que no puedo estar más orgullosa; madura, sensible, generosa, intuitiva, humilde, determinante, con un don de gentes asombroso y querida por todos los que te conocen... Llenas cada día con tu sonrisa nuestras vidas. Y ese es tu mayor don", escribió Marta Sánchez, añadiendo: "Deseo que seas la mujer más feliz de este planeta y que te conviertas en una mujer independiente, con valentía y seguridad en ti misma. Te quiero infinito, mamá".

Por su parte, Jesús Cabanas también quiso felicitar a su hija y le dijo que "los 19 son la consolidación de lo que quieres ser a partir de los 20". "Son los de perfilar qué futuro quieres soñar, y qué presente quieres vivir para construirlo. Los 19. Bendita edad. Dales la importancia que merecen y, sobre todas las cosas, haz un favor a tu padre y te lo estarás haciendo a ti misma. Sé lo más feliz que la vida te permita. Y si la vida a veces te lo pone difícil, no te la tomes demasiado en serio, procura mandar sobre ella. Hoy y siempre. Felicidades hija", publicó.