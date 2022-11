Marta Sánchez, sorprendida por su novio, Federico León, en plena rueda de prensa

Loading the player...

Marta Sánchez lleva ya cuatro años de amor junto al empresario Federico León. Forman una pareja totalmente consolidada y él es uno de sus mayores apoyos, tanto persona como profesionalmente. Por eso, Federico no ha querido perderse un acontecimiento muy importante para la cantante: la presentación de su espectáculo De cerca. En plena rueda de prensa, mientras Marta anunciaba los detalles de este concierto que se celebrará el próximo 24 de noviembre en el Teatro de La Zarzuela, la expresión del rostro de la artista cambió repentinamente, pues no pudo contener una gran sonrisa al ver aparecer a su pareja de forma inesperada. Más tarde, la propia Marta comentaba este momento, refiriéndose a su chico como su "casi marido" y hablando sobre la posibilidad de casarse. Dale al play y no te lo pierdas.

