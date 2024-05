El excelente momento de Ana Mena: triunfando con su ‘Bellodrama Tour’ y colaborando con Gale, la compositora de Shakira

A sus 27 años, Ana Mena está atravesando un momento profesional excepcional. La malagueña puede presumir de haber sido 'niña Almodóvar' en la película La piel que habito, haber trabajado para Disney, haber participado en el festival de San Remo, haber recibido la invitación del Papa Francisco para actuar en su festival de Navidad y haber conseguido millones de reproducciones con temas tan conocidos como su Madrid city. Ahora la artista presenta su nuevo tema junto a la compositora puertorriqueña Gale, autora de canciones para artistas tan conocidos como Manuel Turizo, Juanes, Cardi B, Myke Towers o Shakira. Entre ambas ha surgido una bonita amistad: “Es una máquina. Es supertalentosa, con una intuición increíble. Es como mi hermana", contó Mena en una entrevista para los 40 principales.

Ana Mena, de ‘niña Almodóvar’ a icono pop

Bellodrama Tour, su gira

Además de triunfar en nuestro país, Ana conquista allí donde va. Prueba de ello es La camionetota, la canción que ha grabado para un programa de la televisión argentina, donde ya es todo un fenómeno de masas. Además su gran cita Madrid, el concierto que ofrecerá el 22 de diciembre en el WiZink Center. A buen seguro sonará el temazo pop La razón, producido por Dallas K que vuelve a mostrarnos el lado más bellodramático de la española en el que, con una base electrónica, Ana y Gale hablan sobre esas relaciones que sabes, desde el principio, que van a acabar mal, pero aún así decides seguir adelante. Un ritmo y un estribillo pegadizo con una producción muy cuidada.

Artista desde niña

En el año 2006, con solo 9 años, se presentó al histórico concurso musical, Veo veo, y lo ganó. Y es que la Estepona siempre contó con el apoyo de su madre, que era cantante de flamenco. Además no dejó nunca a un lado su pasión por la interpretación, su papel de Pepi en Marisol, la película en el año 2009 le sirvió como el pistoletazo de salida para su carrera como acrtiz.

¿Enamorada?

Su vida personal ha estado en el punto de mira después de relacionar a la artista con su compañero de profesión, Abraham Mateo, y, más recientemente, con el tenista murciano Carlos Alcaraz. Ella, ajena a los rumores de noviazgo, responde muy sincera: “Yo no tengo pareja. Estoy felizmente soltera” explicó. Acerca de los comentarios que se hacen sobre su vida privada añade que se los toma con naturalidad. “Me lo tomo a risa. Si es verdad se dice y si no es verdad, también. No tengo ningún problema en responder naturalmente” aseguró. Aunque señala que ahora no piensa en el amor, sí que detalla las cualidades que tiene que tener un hombre para conquistarla: “Que sea inteligente y que me haga reír mucho”.