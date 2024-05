Así habla Victoria de Marichalar sobre su familia: de las lecciones ‘fashion’ de su padre a los consejos de su madre

Victoria de Marichalar se define como una persona tímida y reservada. Sin embargo, al hablar de su familia se deshace en halagos, ya que es uno de sus pilares vitales más importantes. “Me siento muy afortunada de la familia en la que he nacido, son mi casa, son lo más. No lo cambiaría por nada del mundo”.

La sobrina del rey Felipe VI, de 23 años, se ha sentado con Vicky Martín Berrocal en el podcast de la diseñadora de moda - A solas con… disponible en la plataforma Podium Podcast- donde ha asegurado que a pesar de que nunca ha gozado de anonimato, está aprendiendo a cómo lidiar con esa losa siempre y cuando no afecte a aquellos que quiere. “Prefiero que me critiques a mí que a alguien de mi familia”.

De la misma manera, Victoria ha explicado que sus padres son el espejo en el que se mira. En el terreno profesional está volcada en el mundo de la moda y quiere seguir los pasos de su padre, Jaime de Marichalar, que es consejero de Loewe y Fendi en la multinacional LVMH. “Es algo que me ha inculcado desde pequeña. Siempre que voy con él a algún desfile aprendo algo nuevo y me encanta”. La infanta Elena - con la que ha explicado que vive actualmente y comparte otras aficiones como su pasión por el campo y los caballos - es su referente, su guía y consejera. “Ella es un ejemplo de todo. De mayor quiero ser como ella”.

También le ha dedicado unas cariñosas palabras a su hermano mayor, Felipe de Marichar, que ha sido su inseparable compañero de vida, puesto que tan solo se llevan dos años. A pesar de que ahora él reside en Abu Dabi y no se pueden ver a diario, su relación es muy estrecha. “Creo que es mi mejor amigo. Es una persona vitamina. Me siento muy protegida con él, me alegra el día. Lo echo de menos, pero hablamos un montón”.

Así se define Victoria de Marichalar

Aunque Victoria de Marichalar ha estado en el foco mediático desde que nació, se considera una persona introvertida que le cuesta abrirse ante la gente y confiar. Una personalidad que en muchas ocasiones dista con lo que se refleja en los medios de comunicación. “Muchos titulares no son verdad. Tergiversan todo lo que digo”. Para sobrellevar esta situación de la mejor manera posible, la hija de la infanta Elena no ha dudado en pedir ayuda a profesionales cuando lo ha necesitado. “Hago terapia, no es algo que lleve de forma constante, pero sí, me encanta es como estar hablando con una amiga”.

Así mismo, Victoria decidió abrir sus perfiles públicos. “Quise coger el control de la situación”. Además, es el fichaje estrella de la nueva edición de El Desafío. Un programa de Antena 3 donde el público podrá ver una nueva faceta suya. “Me lo estoy tomando muy en serio. Soy muy exigente conmigo misma y cuando me propongo algo lo tengo que hacer a la perfección”.

