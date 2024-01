Victoria de Marichalar habla como nunca: de la 'especial conexión' con su hermano Felipe a las parejas que ha tenido realmente

Uno de los grandes pilares vitales de Victoria de Marichalar es la familia. Si en el pasado la hemos visto hablando con sumo cariño de sus padres y abuelos, esta vez la hija de la infanta Elena le ha dedicado unas bonitas palabras a su hermano mayor Felipe, con el que se siente muy unida a pesar de que él vive en Abu Dabi a más de 7000 kilómetros de distancia. “La relación que comparto con mi hermano es cercana y especial. Es una conexión basada en el cariño, la confianza y el apoyo mutuo. Es reconfortante saber que, pase lo que pase, siempre puedo contar con él y viceversa”, ha expresado en una reciente entrevista con el diario ABC.

Una buena sintonía que se traslada también a sus padres. Y es que, además del amor que les tiene por ser sus progenitores, Victoria también tiene la suerte de compartir con ellos aficiones. De su padre Jaime ha heredado el gusto por todo lo referido al mundo fashion, una pasión que ella tiene pensado convertir en su forma de vida. “Es algo que me conecta mucho con él”. Así mismo, y al igual que la infanta Elena, le encanta acudir a los ruedos para disfrutar de las tardes de toros. “Es una tradición que mi familia me ha inculcado desde muy pequeña”.

De la misma manera, la sobrina del rey Felipe VI ha explicado que su grupo de amigos tiene un papel esencial en su vida. Un círculo de confianza del que forman parte nombres tan conocidos como el matrimonio de influencers formado por Tomás Páramo y María García de Jaime; el diestro peruano Andrés Roca Rey; Mercedes Molina; y Rocío Laffón, hija del jinete Manuel Laffón. “Me siento muy afortunada de tenerlos. Hay personas que te tocan de manera especial por cómo se comportan contigo o por cómo eres cuando estás con ellas”.

De lo que no le gusta hablar tanto a la prima de la princesa Leonor es de sus relaciones sentimentales, ya que este es un aspecto de su vida que prefiere mantener en un discreto segundo plano. Eso sí, ha apuntado que poco o nada han tenido que ver sus noviazgos reales con lo que en ocasiones se ha publicado en los medios de comunicación. “Lo que hablen fuera no puedo controlarlo, pero no he tenido tantas parejas como se ha comentado”. Hay que recordar que entre sus historias de amor destacan las vividas junto al torero Gonzalo Caballero y el DJ Jorge Bárcenas, esta última la más reciente que se acabó rompiendo en mayo de 2022 después de casi tres años juntos.

Más allá de los aspectos personales, Victoria de Marichalar tiene claro que su futuro laboral está muy alejado del mundo influencer con el que tantas veces se le ha relacionado porque ella no se define como una creadora de contenido. “No soy influencer, ya lo he comentado en otras ocasiones. Tengo amigos que sí lo son, conozco bien su día a día y es algo diferente al mío”. Aunque tiene sus perfiles públicos abiertos y cuenta con una amplia comunidad de seguidores formada por más de 200 mil personas, su relación con las marcas, todas ellas de lujo, es puntual y a través de contratos de colaboración.

