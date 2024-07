El nuevo desafío de Victoria de Marichalar: 'Feliz'

Si algo ha demostrado Victoria de Marichalar es que no se amilana ante los retos. Amante de la hípica, la tauromaquia, la moda... son muchos los ámbitos en los que podemos ver a la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar disfrutar al máximo, y otros tantos los que le quedan por descubrir. Este verano, con el que culmina un año de retos apasionantes como su andadura en El Desafío, donde la podremos ver mostrando su lado más atrevido, e incluso arriesgado, se ha lanzado al fondo del mar.

© @vicmabor

© @vicmabor

"Felisss", ha escrito junto a las fotografías en las que aparece buceando junto a Juandi Alcázar, instructor de apnea en el concurso de Antena 3 y también experto buceador. Con un maestro de tal calibre, Victoria se ha dedicado a explorar el fondo marino y conocer las diferentes especies y plantas que lo habitan en unas imágenes memorables. Finalizada la experiencia, su cara de felicidad ya lo decía todo. Ya con albornoz y la satisfacción que da un reto superado es cuando deja constancia de lo feliz que le ha hecho la aventura.

© @vicmabor

Gracias a la nueva faceta televisiva de Victoria, ponto podremos conocer más a fondo ese lado más personal y aventurero del que hasta ahora solo hemos visto pinceladas en sus redes sociales, donde su popularidad crece cada día. Entre tanto, ha demostrado que está dispuesta a asumir más desafíos en el mundo audiovisual y hace unos días sorprendía al protagonizar su primer spot publicitario. Se trata de una promo del cuarto capítulo de La Casa del Dragón en la que la vemos actuando por primera vez.

© @vicmabor

En el vídeo, entra en un establecimiento de café a las 8 de la mañana. No ha podido esperar para ver el último capítulo de la serie, que se sale a la luz de madrugada. Nota al instante que la dependienta ha hecho lo mismo y le dice: "Un cold brew grande, por favor. Tu también viste el capitulo, ¿no? Qué fuerte lo de anoche, hacía tiempo que algo no me quitaba tanto el sueño". "¿Team black o team green?", le contesta con curiosidad sobre las dos facciones enfrentadas en la serie. Esta es su enigmática respuesta: "Sabes que no me posiciono, pero cuando lo haga, habrá señales". Mientras termina la frase, se coloca una gorra en la que se puede leer 'La legítima heredera'. "En todas partes cuecen habas, ¿no?", concluye antes de abandonar el establecimiento. Solo los fans de La Casa del Dragón podrán captar esas señales a las que se refiere. Viste totalmente de negro, con gafas de sol también negras y el mensaje de su gorra termina de responder a la pregunta de la camarera. Ella es team black (equipo negro), es decir, apoya a Rhaenyra Targaryen, la legítima heredera al trono de hierro frente a su hermano Aegon, actual Rey de los Siete Reinos.

Siempre ha dicho que no quiere encasillarse, así lo explicó a ¡HOLA! en una entrevista refiriéndose a la moda, pero bien podría extrapolarse a otros ámbitos de su vida personal y profesional. A sus 23 años, no ha dejado de evolucionar desde que hace tres comenzó a despuntar en redes sociales y a intensificar su presencia en la esfera pública. Muchos apuntaban a un futuro como influencer, pero siempre ha negado que esa sea su profesión. A juzgar por su capacidad de reinvención, cualquier camino podría ser posible.