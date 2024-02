Analizamos el gran cambio de Victoria de Marichalar, a punto de dar el salto a la televisión

Victoria de Marichalar intenta siempre ser ella misma y no encasillarse demasiado. Esto contaba a ¡HOLA! en una entrevista refiriéndose a la moda, pero bien podría extrapolarse a otras facetas de su vida. Los retos no le asustan y tampoco embarcarse en aventuras a priori sorprendentes como su fichaje por la nueva temporada de El desafío. Es una nueva prueba de la capacidad de reinvención de la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar que, a sus 23 años, no ha dejado de evolucionar desde que comenzó a despuntar en popularidad.

No hay que echar la vista demasiado atrás para recordar cuando era una joven tímida de la que poco se sabía más allá de su genealogía real. Nieta y sobrina de reyes, su nombre se conoce desde la cuna, pero era su hermano mayor Felipe de Marichalar, más mediático, el que acaparaba el mayor número de titulares. No fue hasta que Victoria llegó a la juventud cuando se cambiaron las tornas.

Victoria de Marichalar nos habla del éxito, la pasión y los planes de futuro

Felipe optó por un perfil más discreto e incluso, recientemente, por tomar distancia y continuar su vida en Abu Dabi junto a su abuelo el rey Juan Carlos, mientras que su hermana ha ido modulando una trayectoria cada vez más enfocada al mundo de la moda. Esta pasión le viene de familia ya que su padre Jaime de Marichalar rabaja como como consejero de Loewe y Fendi en la multinacional LVMH. Fue de su mano cuando Victoria comenzó a captar la atención del público nacional y también internacional . En julio de 2021 padre e hija sorprendieron juntos en la Semana de la Moda de París. Fue su puesta de largo en una de las mecas de la moda y muchos vieron que aquella joven altísima y esbelta del front row era algo más que la sobrina del rey Felipe. Había nacido un referente de estilo, pero no fue hasta unos meses más tarde cuando dio un paso al frente.

El punto de inflexión

El 28 de octubre de 2021 fue el día clave para Victoria. Con 21 años recién cumplidos posó por primera vez en la alfombra roja en una entrega de premios, solo unas horas después de abrir su cuenta de Instagram, hasta entonces solo accesible para unos pocos. ¿Había nacido la primera influencer de la realeza española? Desde luego sus seguidores se multiplicaron -consiguió 60.000 en menos de 24 horas- y sus publicaciones referencia para muchos amantes de la moda. Sin embargo, ella siempre ha dejado claro que no lo es. "Tengo amigos que si lo son. Conozco su día a día y es diferente al mío", aseguró a ABC en una entrevista.

Y así es. El círculo más cercano de Victoria no ha cambiado en exceso. Tiene amistades que pueden considerarse de toda la vida, como Rocío Laffon, pero muchos de sus nuevos amigos son estrellas de las redes sociales. Es el caso de María García de Jaime y Tomás Páramo, a quienes conoció en Marbella antes de la pandemia o María Pombo. No es la primera royal en triunfar en el mundo digital, donde también destacan Olympia de Grecia o Nicolás de Dinamarca, pero sí es una pionera dentro de la casa real española. En cualquier caso, su éxito no define su profesión que, insiste, no es la de influencer.

No es el medio lo que le interesa, sino el fin. "Ojalá pueda seguir aportando mi granito de arena para dar a conocer mi pasión por la moda a una comunidad más joven y digital", contó a ¡HOLA! tras recoger el Premio Talento Fashion 2022. Es la moda lo que siempre tuvo en el punto de mira, una profesión que respeta enormemente porque lo ha vivido desde que era pequeña y en la que está ansiosa por asumir nuevos retos que, por el momento, no pasan por subirse a una pasarela, según ha asegurado.

Aún así, su estilo no pasa desapercibido y su evolución tampoco. Dice que le gusta arriesgar, pero mantenerse fiel a su esencia y en este tiempo le hemos visto apostar por looks cada vez más sofisticados, e incluso sexys, sin renunciar a la comodidad del oversize que tanto la caracteriza. Pero para riesgos los que le esperan en su gran desafío, esta vez televisivo. Victoria, taurina hasta la médula, cambia de tercio totalmente.