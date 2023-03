Juandi Alcázar, el buceador que mejor ha sabido transmitir su pasión a las 'celebrities'

Juandi Alcázar es un animal acuático. El azul domina su perfil público, en el que cielo y mar se funden en ocasiones y el deportista probablemente aparezca más bajo el agua que en tierra firme. Es instructor de apnea y buceo en el espacio comercial X-Madrid de Alcorcón, y entre sus alumnos ha habido rostros tan conocidos como el de Normal Duval, María Pombo Raquel Sánchez Silva, Jesulín de Ubrique o Laura Escanes. Él mismo, pese a que no le gusta el protagonismo ha acabado por convertise en un rostro popular, en especial para los seguidores de El Desafío, donde instruye a los participantes en la dificilísima disciplina de la apnea.

La del programa presentado por Roberto Leal no ha sido su primera experiencia televisiva. Antes hizo la misma función en El Hormiguero, donde entrenaba a Pilar Rubio para conseguir sus complicados retos bajo el agua. "Me da un poco de vergüenza esto de verme en pantalla, pero me encanta que se le esté dando visibilidad a un deporte que me apasiona", contaba Juandi al diario Alcorcón Hoy. De la esposa de Sergio Ramos, el instructor destacaba lo perfeccionista y trabajadora que es, pero el personaje conocido que más le sorprendió por su fuerte voluntad ha sido Norma Duval, una de las concursantes de la segunda temporada de El Desafío. Además de enseñarles las técnicas para realizar con seguridad las diferentes pruebas, Juandi tenía también un importante papel preparando psicológicamente a los concursantes. No es fácil enfrentarse a desafíos extremos y el apoyo del instructor para proporcionarles tranquilidad en momentos de estrés o ansiedad era clave.

Asegura que le encanta transmitir su pasión por el buceo, una disciplina a la que se dedica desde hace dos décadas. No hay duda de que estar bajo el agua es para él una forma de vida. Tal es así que ha llegado a protagonizar un desfile de moda subacuático en el que lució a 20 metros de profundidad y en apnea las prendas de las firmas del centro comercial donde imparte sus formaciones. Aunque ahora desarrolla su actividad profesional en Madrid, donde además de trabajar en televisión realiza numerosos cursos y entrenamientos, tanto en grupo como de forma personal, en cuanto puede se escapa a la costa para poder disfrutar del fondo marino en todo su esplendor, lo que incluye hasta nadar entre tiburones.

Los viajes y la aventura forman parte de su ADN y cuando se encuentra en tierra firme también tiene aficiones deportivas. Como no todo puede ser mar, es habitual verle entrenando en bicicleta por la montaña. Eso si nada de tranquilos paseos, Juandi suele poner su adrenalina a funcionar con impactantes saltos y acrobacias a lomos de su mountain bike, tal y como comparte habitualmente con sus seguidores.