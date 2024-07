Victoria Marichalar protagoniza el anuncio del que todo el mundo habla

Los nuevos capítulos de La Casa del Dragón, cuya segunda temporada ya se ha estrenado en Max, centra desde hace semanas las conversaciones de sus seguidores, pero este martes el anuncio promocional del próximo capítulo ha logrado eclipsar a la propia trama de los Targaryen. Victoria de Marichalar ha sido la protagonista de la promo lo que ha causado un enorme revuelo. Nunca antes habíamos visto la faceta interpretativa de la hija de la infanta Elena.

En el vídeo, la sobrina de don Felipe entra en un establecimiento de café a las 8 de la mañana. No ha podido esperar para ver el último capítulo de la serie, que se sale a la luz de madrugada. Nota al instante que a la dependienta ha hecho lo mismo y le dice: "Un cold brew grande, por favor. Tu también viste el capitulo, ¿no? Qué fuerte lo de anoche, hacía tiempo que algo no me quitaba tanto el sueño". "¿Team black o team green?", le contesta con curiosidad sobre las dos facciones enfrentadas en la serie. Esta es su enigmática respuesta: "Sabes que no me posiciono, pero cuando lo haga, habrá señales". Mientras termina la frase, se coloca una gorra en la que se puede leer 'La legítima heredera'. "En todas partes cuecen habas, ¿no?", concluye antes de abandonar el establecimiento.

Solo los fans de La Casa del Dragón podrán captar esas señales a las que se refiere. Victoria viste totalmente de negro, con gafas de sol también negras y el mensaje de su gorra termina de responder a la pregunta de la camarera. Ella es team black (equipo negro), es decir, apoya a Rhaenyra Targaryen, la legítima heredera al trono de hierro frente a su hermano Aegon, actual Rey de los Siete Reinos.

© GTRES

No es habitual oír a Victoria de Marichalar hablar en público y mucho menos hacerlo en la ficción, pero si hay algo que no le gusta es encasillarse y, además, los retos no le asustan, como ella misma contaba a ¡HOLA! en una entrevista. Si ahora ha sorprendido como protagonista de un spot publicitario, en breve la veremos como concursante de El Desafío, en una nueva prueba de la capacidad de reinvención de la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar que, a sus 23 años, no ha dejado de evolucionar desde que comenzó a despuntar en popularidad.