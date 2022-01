El gesto que demuestra la buena relación entre Victoria de Marichalar y la madre de su ex Gonzalo Caballero

Victoria de Marichalar protagoniza desde hace algo más de dos años una historia de amor con Jorge Bárcenas que poco a poco va afianzándose con pasos como posar juntos ante los medios o iniciar una convivencia tal y como se puede ver en unas imágenes exclusivas publicadas por ¡HOLA!. Además, la sobrina del rey Felipe VI sigue llevándose bien con el círculo íntimo de Gonzalo Caballero, con el que mantuvo anteriormente una relación sentimental. El gesto que ha dejado patente esta buena sintonía es el comentario lleno de cariño que la madre del diestro, Chiqui del Hoyo, le ha dedicado al verla posar radiante ante los flashes durante la exclusiva fiesta de Moët & Chandon Effervescence a la que acudía la noche del jueves.

"Brutal, un espectáculo, ha dicho Chiqui del Hoyo al ver una imagen de la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar brillando en el Teatro Real con un impresionante vestido slip dress metalizado firmado por Lorenzo Caprile, diseñador en el que ya confió en su puesta de largo y que también ha vestido en alguna ocasión a su madre. Además, apostó por llevar su larga melena recogida en una coleta bubble en versión XL. El resultado no solo le ha gustado a la madre de Gonzalo Caballero sino que con este look también ha conquistado a numerosos amigos y rostros conocidos como Marta Pombo, Tomás Páramo, Casilda Finat, Rosanna Zanetti, Pilar Gracia Tormes (hija de 'El Tato') o Carlota Boza, entre otros.

Durante su relación, Victoria compartió muchos planes con Gonzalo y estuvo a su lado en uno de los momentos más difíciles: la grave cogida que sufrió en Las Ventas en octubre de 2019, concretamente el Día de la Hispanidad, y que a punto estuvo de costarle la vida. La nieta de los reyes Juan Carlos y Sofía estaba en la plaza viendo la faena del diestro y cuando vio la cornada corrió enseguida a la enfermería para conocer su estado. También acudió varias veces al madrileño hospital de San Francisco de Asís, donde estuvo ingresado cinco meses en los que tuvo que pasar dos veces por el quirófano. En este centro sanitario contó con la compañía incondicional de su madre y sus dos hermanos, que encontraron un gran apoyo en todos los amigos del torero.

Aunque las imágenes hablaban por sí solas, Victoria y Gonzalo nunca hablaron abiertamente de su historia de amor hasta tiempo después de su ruptura. En 2019 el torero confirmaba en ¡HOLA! lo que durante varios meses había sido un secreto a voces, su relación y más tarde su ruptura amistosa. "He estado saliendo con Victoria unos meses, pero he tomado la decisión de no tener una relación seria porque quiero centrarme en mi profesión”, explicaba en las páginas de nuestra revista. Además, se deshacía en halagos con la sobrina del jefe del Estado: "Victoria es maravillosa, con unos valores y una educación que harían que cualquiera se enamoraría de ella. Tiene un corazón único… No queda hoy gente así".

Sus nuevas ilusiones

Tras su romance iniciaron una nueva etapa manteniendo su amistad y además ambos han rehecho su vida. Victoria conoció al DJ Jorge Bárcenas durante un verano en Marbella y se han vuelto inseparables. También muy feliz se encuentra Gonzalo con Julieta Hernández, a la que conoció en un cumpleaños y quedó prendado de ella. La discreta joven de 21 años que le ha devuelto la estabilidad se formó en el British Council School de Somosaguas para pasar después al Instituto de Empresa, una prestigiosa escuela de negocios con sede en Madrid. El pasado mes de mayo acudió por primera vez a la plaza a verlo torear (reapareció en Navalcarnero en un mano a mano con Enrique Ponce) y ha sido un gran apoyo durante el proceso de recuperación.

Victoria de Marichalar, Ana Boyer, Esther Doña y Santiago Pedraz entre otros asistentes a la gran fiesta navideña de Moët Chandon

