En ¡HOLA!: así habla Gonzalo Caballero de Victoria Federica

“He estado saliendo con Victoria unos meses, pero he tomado la decisión de no tener una relación seria porque quiero centrarme en mi profesión”. Con esta declaración, el torero Gonzalo Caballero confirmaba en ¡HOLA! lo que durante varios meses había sido un secreto a voces, su relación y más tarde su ruptura amistosa, con la hija de la infanta Elena. Lejos de poner tierra de por medio, Gonzalo y Victoria continúan compartiendo la misma pandilla de amigos y son muchos los buenos recuerdos que guardan el uno del otro. “Victoria es maravillosa, con unos valores y una educación que harían que cualquiera se enamorada de ella. Tiene un corazón único… No queda hoy gente así”.

El torero, que el pasado 12 de octubre sufrió una terrorífica cogida en Las Ventas que le llevó a las puertas de la muerte, relata en ¡HOLA! cómo y por qué decidió centrarse en su carrera dejando en un segundo plano su vida sentimental. Además, el diestro, quien se encuentra en pleno proceso de rehabilitación, también habla en nuestra revista de la relación que le une a Felipe de Marichalar, así como en el punto en el que se encuentra ahora su amistad tras poner fin a su noviazgo con su hermana.

Deseando volver a los ruedos, un deseo que por el momento tendrá que esperar, ( en cuatro o cinco meses comenzará a entrenar), Gonzalo también habla en esta entrevista, que solo podrás leer íntegramente en la revista ¡HOLA! de la cornada más dura que le ha dado la vida, la prematura muerte de su padre, que fue el encargado de transmitirle su pasión por el toreo pero también el que le inculcó los principales valores de su vida y por el que sueña abrir la puerta grande de esa plaza en la que casi pierde la vida.

