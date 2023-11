No ha estado en el 18 cumpleaños de la princesa Leonor Descubre al grupo de amigos con los que Victoria de Marichalar ha viajado a Perú y todos los planes que han hecho Cayetana Rivera es una de las acompañantes de la hija mayor de la infanta Elena en su escapada por Latinoamérica

Victoria de Marichalar no ha podido acompañar a la princesa Leonor en su 18º cumpleaños porque se encuentra en Perú con su amigo Andrés Roca Rey, que es cabeza de cartel en varias corridas en su tierra natal, México y Ecuador. La sobrina del rey Felipe VI no ha sido la única que está acompañando al torero en esta aventura por América, puesto que junto a ellos también han viajado los influencers María García de Jaime y Tomás Páramo y Cayetana Rivera. Además de dar apoyo y suerte al diestro en los ruedos, todos ellos están disfrutando de numerosos y divertidos planes por Lima. ¿Quieres verlo? ¡Pues dale al play y no te lo pierdas!

