Primera imagen de Genoveva Casanova y Victoria de Marichalar como concursantes de 'El Desafío'

La participación de Genoveva Casanova y Victoria de Marichalar en El Desafío es ya una realidad. El concurso de Antena 3 comenzará a grabarse este 1 de marzo y en la víspera ha compartido la primera imagen de los ocho rostros conocidos que conforman el casting y que cada semana se superarán a sí mismos con diferentes retos: desde la apnea a pruebas de equilibrio, de fuerza, de altura y otras emocionantes pruebas.

La empresaria mexicana y la sobrina del rey Felipe tendrán como compañeros en esta aventura televisiva al tenista Feliciano López, el torero Manuel Díaz 'El Cordobés', el presentador de El Tiempo de Antena 3, Roberto Brasero, la influencer Lola Lolita, la cómica Susi Caramelo y el aventurero Gotzon Mantuliz, quien esta misma semana ha sido padre de una niña llamada Vera fruto de su relación con su pareja, Patricia. Además, Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura continuarán como jueces una edición más

Este espacio presentado por Roberto Leal supone el debut televisivo de Victoria de Marichalar. La hija menor de la infanta Elena y Jaime de Marichalar es conocida desde la cuna pero su presencia pública se ha ido incrementando en los últimos años. Fue en 2021, al cumplir 21 años y siendo estudiante de Marketing, cuando posó por primera vez en una alfombra roja y abrió al público sus perfiles en redes sociales. Desde entonces ha ido multiplicando seguidores y no deja de avanzar en su sueño de dedicarse profesionalmente al mundo de la moda.

Formar parte de El Desafío permitirá al gran público conocer a la quinta en la línea de sucesión al trono de España, que se definía así en ¡HOLA!: "La verdad es que soy un poco tímida al principio y de primeras me cuesta abrirme con la gente. Creo que lo hago por un sentido más de protección que de timidez, pero, una vez que las relaciones crecen, la confianza hace que me quite miedos y pueda dar una versión sin filtros de mí misma".

Estar cada semana en un programa de gran éxito permitirá a la prima de la princesa Leonor y la infanta Sofía conocer a nuevas personas con las que, con toda seguridad, creará un bonito vínculo. Y es que para Vic, como la conocen en su círculo íntimo, "la amistad es una de las cosas más importantes y por eso le doy mucho peso en mi día a día, es muy importante cuidar de los tuyos".

La trayectoria televisiva de Genoveva Casanova

Una gran expectación ha despertado también el fichaje de Genoveva Casanova. Formará parte de la próxima temporada de El Desafío después de una bonita experiencia televisiva en la octava edición de MasterChef Celebrity. "Fui un desastre, lo reconozco, pero me lo pasé que te mueres de bien", aseguraba la filósofa, que desde entonces es una gran aficionada a la cocina y se mete con frecuencia entre fogones. Anteriormente también tuvo otra incursión televisiva en Mask singer, donde llegó a la final escondida tras la identidad de Caniche.

Genoveva va a someterse a las duras pruebas que incluye El Desafío medio año después de sufrir una embolia pulmonar. "Tuve un trombo y se fue al pulmón. Tuve mucha suerte porque el coágulo no era muy grande y no se quedó atascado al principio. Luego, lo que me salvó la vida fue la doctora, que actuó rápidamente", contaba. La empresaria narraba que le habían pautado un tratamiento para seis meses y repetirle las pruebas. A juzgar por su participación en el citado concurso de Antena 3, su evolución es positiva.

En esta nueva aventura cuenta con el apoyo de sus hijos, Luis y Amina, quienes seguirán el concurso a través de la distancia. Los mellizos, nacidos durante su matrimonio con Cayetano Martínez de Irujo, están trabajando en Inglaterra y Genoveva se siente muy orgullosa de cómo están avanzando en sus respectivas carreras.