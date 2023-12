El motivo por el que Genoveva Casanova fue la gran ausente en la final de 'MasterChef Celebrity'

Los concursantes de la octava edición de MasterChef Celebrity estuvieron presentes en la gran final que enfrentó a Laura Londoño y Álvaro Escassi. Todos menos uno. La ausencia de Genoveva Casanova no pasó desapercibida para los espectadores, pero estaba más que justificada. Fue Pepe Rodríguez quien comunicó a sus compañeros el motivo de no ver a la mexicana el el plató. "Falta Genoveva Casanova. No ha podido estar con nosotros porque está malita. Desde aquí esperamos que te recuperes muy pronto", dijo el cocinero mientras sus compañeros le enviaban besos y sus mejores deseos.

Cabe destacar que la final de MasterChef Celebrity se grabó el pasado verano, coincidiendo con uno de los momentos más complicados en el vida de Genoveva. A mediados de julio, justo después de la graduación de su hijo Luis en Londres, la mexicana sufrió una embolia pulmonar, que a su vez le causó un infarto pulmonar y un derrame, tal y como adelantó ¡HOLA!.

La exmujer de Cayetano Martínez de Irujo comenzó a sufrir fuertes dolores en la espalda, pero no le dio más importancia, ya que pensaba que se trataba de una contractura muscular. Pero, al cuarto día, el dolor era tan intenso que decidió acudir a Urgencias y quedó ingresada en el Hospital Universitario Moncloa, donde permaneció un total de ocho días, del 20 al 28 de julio. Tras recibir el alta, la mexicana aseguró en ¡HOLA! que había tenido "mucha suerte porque el coágulo no era muy grande y no se quedó atascado al principio. Luego, lo que me salvó la vida fue la doctora, que actuó rápidamente".

La recuperación de Genoveva fue muy lenta. Después de abandonar el hospital, tuvo que guardar reposo absoluto durante un mes entero y luego tan solo podía dar pequeños paseos por casa. A finales de octubre, apareció ante los medios mucho más recuperada y explicó cómo se encontraba. "Estoy con anticoagulantes y complementos para la anemia. Pero, cuando salí del hospital, tenía una cantidad de pastillas… Tenía alarmas en el teléfono cada hora y media. Estaré seis meses. Pasado ese tiempo, me van a volver a hacer pruebas y ver cómo va todo", dijo en declaraciones a ¡HOLA!.

La mexicana señaló que ya se sentía "menos angustiada" y que afrontaba la vida con "mucha más relatividad". Lo que no sabía es que días después de estas declaraciones se iba a convertir en el centro de la noticia por la publicación de las fotografías con Federico de Dinamarca en Madrid. "Niego rotundamente las afirmaciones que sugieren una relación de tipo romántica entre el príncipe Federico y yo", aseguró tajante. Después, puso rumbo a San Sebastián para refugiarse de la tormenta mediática en el palacio de Arbaizenea, propiedad de Cayetano Martínez de Irujo.