El emotivo reencuentro de Alba Díaz con su abuelo Manuel Benítez 'El Cordobés' en el 88 cumpleaños del torero

Manuel Benítez ‘El Cordobés’ acaba de cumplir 88 años. Una fecha muy señalada en el calendario del torero, que, además, este año ha recibido una cariñosa felicitación por parte de su nieta, Alba Díaz, con la que estuvo compartiendo el día en Córdoba con una comida al aire libre. “Que feliz me hace verte cumplir años tan de cerquita. Felicidades abuelo”, ha escrito la influencer en sus perfiles públicos junto a una tierna fotografía de esta divertida jornada en la que ambos aparecen abrazados de lo más sonrientes y otra instantánea de sus manos entrelazadas.

La sincera conversación de Alba Díaz con su madre: 'Cuando lo dejaste con papá, no entendía que pudieras seguir con tu vida'

Hay que recordar que después de más de 50 años distanciados y con problemas judiciales, Manuel Díaz - progenitor de Alba - y el apodado ‘El Califa del Toreo’ se reconciliaron en 2023. Un encuentro que llenó de alegría al marido de Virginia Troconis, y, como no podría ser de otra manera, a todos los que están a su alrededor y le quieren.

De la misma manera, la primogénita de Vicky Martín Berrocal sintió una conexión inmediata con su abuelo desde la primera vez que estuvo con él. "Es un amor de persona. Es único, auténtico. Es arte, un genio. Te habla y no puedes quitarle la mirada porque te transmite tanto, tiene tanta energía. He conocido a una persona que no sabía ni que existía. Es pura bondad y humildad. Es muy cariñoso, no para de abrazarte y besarte”, confesó Alba en exclusiva a ¡HOLA!

Vicky Martín Berrocal y 'El Cordobés' se reencuentran en televisión ¡y así reacciona su hija Alba!

Alba Díaz y Manuel Benítez también han estado juntos en uno de los momentos más especiales de la vida de Manuel Díaz: su despedida de los ruedos el pasado mes de octubre. Una tarde en la que disfrutaron de la faena compartiendo asiento en el tendido. Una estampa que también conmovió a Vicky Martín Berrocal. “Miro esta imagen y lloro de felicidad y solo puedo acordarme de mi padre. ¡Qué feliz hubieses sido sentado ahí, viviendo ese momento al lado de tu nieta y de tu gran amigo! Y qué feliz sería yo de verla con sus dos abuelos”, explicó la diseñadora de moda haciendo referencia a José Luis Martín Berrocal, un importante empresario taurino que falleció en 2008.

Un dulce momento para Alba Díaz

Alba Díaz se encuentra en un dulce momento personal. La influencer, de 24 años, está muy unida a sus padres, Manuel Díaz y Vicky Martín Berrocal; la esposa del torero, Virginia Troconis; y sus hermanos pequeños, Manuel (19) y Triana (16). Más allá de la familia, la creadora de contenido parece haber recuperado la ilusión en el amor junto a Marcos Terrones, un músico y productor madrileño de 29 años con quién fue fotografiada en actitud cómplice el pasado mes de marzo mientras daban un paseo por las calles de la capital de España. En lo referido al mundo profesional, Alba tiene una amplia comunidad de seguidores en el mundo online con los que comparte su día a día, así como sus trucos de belleza y estilo.

Así reacciona Manuel Díaz 'El Cordobés' cuando le preguntan por el nuevo amor de su hija Alba