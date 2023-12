El año que ha marcado un antes y un después en la vida de Manuel Díaz 'El Cordobés'

Loading the player...

Si le hubieran preguntado hace 365 días a Manuel Díaz 'El Cordobés' cómo pensaba que sería su vida un año más tarde, probablemente no habría acertado con la respuesta. Han sido doce meses muy intensos para el torero, de cambios y sorpresas. El más importante a nivel personal, probablemente, ha sido la reconciliación con su padre, Manuel Benítez, tras más de medio siglo sin hablarse, nada menos. Pero en el ámbito profesional también ha marcado un antes y un después, pues en octubre el diestro se retiró de los ruedos. No todo han sido alegrías, ya que en verano Manuel sufrió una grave cogida. Lo que sí puede tener claro después de este 2023 es que cuenta con el apoyo y cariño de su mujer, de su familia al completo, de su público e incluso de su ex. Dale al play y no te lo pierdas.

