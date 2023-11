La alegría compartida de Virginia Troconis y Manuel Díaz 'El Cordobés' antes de poner el broche a un año de cambios

A falta de menos de una semana para que el mes de noviembre llegue a su fin y la temporada más mágica del año dé el pistoletazo de salida de forma oficial, Virginia Troconis y Manuel Díaz 'El Cordobés' han vivido una jornada inolvidable en su adorada Sevilla. Este viernes, día 24, han sido reconocidos junto a otros populares rostros andaluces en el Salón de Plenos del Parlamento de Andalucía con motivo de la XXIII Jornada de Educación en Valores del Deporte, la Música y el Voluntariado, donde se han entregado los Premios Paloma de Plata 2023. El feliz matrimonio ha subido al estrado para recoger su diploma y su placa, en la que aparece una imagen de ambos, en actitud cómplice y eufórica y han pronunciado unas sentidas palabras de gratitud: "Estoy emocionada y agradecida por este bonito premio", ha dicho la bellísima maniquí venezolana antes de dar paso al alegato de su esposo.

Un reconocimiento a su amor antes de una prometedora Navidad

Este galardón conjunto que han recibido en reconocimiento a su trayectoria marcada por el amor incondicional, el trabajo diario, la superación, el sacrificio y la lucha incansable por alcanzar sus metas llega dos semanas después de que la pareja celebrara su vigésimo segundo aniversario. Una nueva vuelta al sol que festejaron el pasado 9 de noviembre mano a mano, más unidos que nunca y con la que iniciaron la cuenta atrás para poner el broche a un año de fuertes emociones y significativos cambios marcado por el reencuentro del diestro con su padre, Manuel Benítez, y su retirada de los ruedos hace un mes. Jesús Aguirre, Presidente del Parlamento de Andalucía, ha recordado que su labor les ha convertido, de igual forma que al resto de figuras distinguidas, en "referentes, ídolos y modelos a imitar" para los jóvenes de hoy en día: "Los premiados no llegaron a cumplir su sueño por un golpe de suerte o porque se lo encontraran de casualidad: lo hicieron porque desde muy pequeños se esforzaron por alcanzar los objetivos que siempre soñaron. Y lo lograron", ha recordado. "Estamos siempre con la ilusión de que no se apague nuestra llama, que es fundamental. Es un día a día, estar pendiente, estar cuidados y animados. Estamos muy felices", ha confesado Manuel a Europa Press tras recoger el galardón. Unas palabras a las que Virginia ha agregado que están criando a sus hijos con el amor, el respeto y la libertad como principal hoja de ruta.

Por su parte, Patricia del Pozo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha remarcado los valores que transmiten basados en "el respeto, la cooperación y la solidaridad", así como su contribución a la cultura y la comunicación. Sin lugar a dudas, una gran alegría para los padres de Manuel, de 19 años, y Triana, de 15, que ya calientan motores para vivir una prometedora Navidad en su tierra y un mes de diciembre repleto de citas, entre las que está el cumpleaños de Alba, hija de Manuel y Vicky Martín Berrocal, el día 12, y el de la propia Virginia el 25. "Me gusta muchísimo decorar la casa, y no es de un día, sino de varios días. Voy por una zona, las chimeneas, el árbol, las habitaciones... Me gusta mucho la Navidad", confesaba este miércoles durante un evento a los micrófonos de Europa Press, declaraciones en las que reveló que su primogénito regresará de Madrid, donde está estudiando, para pasar con ellos los días 24, 25 y 31 de diciembre. También compartirán alguna velada con Manuel Benítez, si bien todavía no han decidido en qué fecha.

Virginia Troconis habla de la vida universitaria de su hijo Manu y de la ruptura sentimental de Alba Díaz

Sofisticados looks y celebración gastronómica

Para esta ocasión que organiza Escuela Cultura de Paz, en la que Virginia y Manuel se han fundido en sentidos abrazos y besos y han derrochado sintonía como en cada acto al que asisten juntos, el orgulloso colaborador de TardeAR se ha enfundado en un elegante traje de chaqueta azul marino de raya diplomática que ha combinado con clásica camisa blanca y corbata en tono buganvilla; Virginia, tan estilosa como de costumbre, ha deslumbrado con un sofisticado conjunto bicolor en blanco y negro de la firma Strena compuesto por americana, que lució recientemente con un pantalón, y falda midi. A modo de calzado, ha opado por unos botines negros de tacón moderado y ha brillado con unos originales pendientes de aro dorados.

Tras la cita, en la que también han sido galardonados Josep Maldonado, María del Monte, Emi Huelva, Raúl Pérez, Laura Chica, Roberto Leal, Sandra García, Antonio Chamorro, Laura de Chiclana, Borja Iglesias, Jesús Navas y Manuel Pellegrini, se han ido a celebar esta distinción con una agradable comida en el restaurante Delacruz, una brasería ubicada en Tomares, Sevilla, donde han degustado exquisiteces como las empanadillas de la casa, carne a la brasa acompañada de patatas fritas o uno de sus postres estrella: el flan con helado.

Virginia Troconis cuenta sus planes para una Navidad marcada por el reencuentro de 'El Cordobés' y su padre

Una jornada de "aprendizajes vitalistas"

En la cita, que también ha presenciado Irene Villa en calidad de presidenta de su propia fundación, Trinidad Lorenzo, presidenta de la asociación sevillana sin ánimo de lucro Escuela Cultura de Paz, y personalidades del deporte como Pedro García Aguado, también se ha galardonado a François Van Rens con el Premio Voluntariado y Ética Empresarial Internacional y Nacional por su labor en el Hotel Radisson Madagascar. NH Hotel Group se ha llevado el Premio Paloma de Plata a la Responsabilidad Social Corporativa, mientras que el Premio Internacional a la Solidaridad ha recaído en la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en Madagascar. Ha sido, en palabras de Emi Huelva, una de las galardonadas por su "entrega en la sociedad, su ejemplo de sencillez y fortaleza", "una mañana llena de aprendizajes vitalistas y agradecimientos" que todos sus protagonistas se llevan para el recuerdo.

Virginia Troconis muestra el momento más emotivo de su hijo Manuel que pasó desapercibido en la retirada de 'El Cordobés'

Los detalles del nostálgico 'viaje de chicas' de Virginia Troconis y su hija Triana a Disney World