Belén Rueda revela cuál fue su mayor miedo tras sufrir un ictus transitorio

Belén Rueda ha revelado cuál fue el verdadero motivo por el que mantuvo en secreto que había sufrido un ictus transitorio. Sintió miedo a desaparecer como actriz. "No lo conté, solo a las personas más cercanas, porque piensas que si lo dices quedas inhabilitada para muchas cosas que no son ciertas, ya sean a nivel laboral o en tu vida, de movimientos, de viajar, de coger tu propio coche... Se suele esconder porque la gente te mira diferente, te mira como con pena o como que ya no eres capaz de hacer lo que estabas haciendo antes", ha declarado con total sinceridad en el programa Col·lapse, de TV3, al que ha acudido para hablar de su nueva obra de teatro, Salomé.

- Espasticidad en ictus: la secuela 'que nadie espera'

"Cuando los médicos te dicen que estás bien y mucho mejor que antes hay que creerlo, pero te da miedo que determinados productores tengan miedo a contratarte", ha reconocido. Después, ha hecho una breve pausa para hacer la siguiente reivindicación: "Creo que hay otras cosas que paran más los rodajes que un ictos del que te has recuperado. Drogas, etcétera, lo dejo ahí". Sus contundentes palabras han sorprendido al presentador. "¿Qué quieres decir?", le ha preguntado con asombro. "Lo que quiero decir es que tu comportamiento fuera del rodaje puede ser mucho peor que haber tenido una enfermedad que te obliga a cuidarte un poco", ha respondido la actriz con rotundidad.

- Así es Lucía, la hija veinteañera de Belén Rueda que triunfa detrás de las cámaras

Tras compartir esta opinión, la intérprete ha dado más detalles sobre el problema que salud que sufrió debido al estrés que padecía. "Tuve un ictus transitorio que me salvó la vida. ¿Cómo se explica esto? Un ictus transitorio no llega a ser una hemorragia sino que durante un tiempo me faltó oxigeno en el cerebro", ha comenzado diciendo. "Me di un susto muy grande, pero me llevaron al hospital a tiempo y me hicieron todas las pruebas pertinentes. Eso hizo que me descubrieron un aneurisma cerebral. Si no me hubiera dado un ictus transitiorio es posible que hubiera tenido un ictus más grave", ha explicado, recordando una vez más las palabras de su neurólogo. "Me dijo: 'Ahora estás mejor que antes, puedes hacer vida normal'. Y aquí estoy, feliz".

La primera vez que Belén Rueda sufrió este percance en 2018, antes del rodaje de El silencio de la ciudad blanca, película en la que compartía protagonismo con Javier Rey. Sin embargo, no habló de ello hasta cinco años después. Fue el 9 de noviembre de 2023 en El Hormiguero. "Pensé que era una lipotimia, que te da un mareo y pierdes el conocimiento durante un tiempo, fue un tiempo muy cortito, pero mi hermana que vive al lado vino a casa y me dijo que estaba rara y llamó a la ambulancia", declaró la ganadora del Goya a mejor actriz revelación por la película Mar adentro, de Alejandro Amenábar.

- Señales que pueden ser síntoma de un ictus (y que quizá desconozcas)

En su entrevista con Pablo Motos, reveló que los médicos le colocaron un stent y que rápidamente comenzó a encontrarse bien. Peso a ello, durante un tiempo vivió alarmada. "Si hay un día que te duele la cabeza ya piensas que es algo peor de lo que es", reconoció.