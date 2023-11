Belén Rueda habla por primera vez del ictus que sufrió: 'Pensé que era una lipotimia'

Belén Rueda visitó anoche El Hormiguero para promocionar su nueva película, La Ermita, que llegará a los cines el próximo 17 de noviembre, y se sinceró sobre el grave problema de salud que tuvo a causa del estrés. Fue Pablo Motos quien introdujo el tema diciendo: "Déjame que me salgo un poco de las preguntas habituales. A parte del glamur de las alfombras rojas, tú estuviste muchos años durmiendo tres, cuatro horas como mucho hasta que el cuerpo te dio un aviso serio, te dio un ictus transitiorio". La actriz, de 58 años, asintió y comenzó a explicar lo que le había ocurrido. "Pensé que era una lipotimia, que te da un mareo y pierdes el conocimiento durante un tiempo, fue un tiempo muy cortito, pero mi hermana que vive al lado vino a casa y me dijo que estaba rara y llamó a la ambulancia", declaró.

- Belén Écija aclara quién era el misterioso acompañante de Belén Rueda, con quien fue vista recientemente

En ese momento, el médico le dijo que la intérprete intentara sonreír, hinchar los mofletes y cerrar los ojos y tocarse la nariz con el dedo índice de cada mano. Al comprobar que no podía hacerlo, tuvieron claro el diagnóstico. "Estas tres cosas te pueden salvar la vida porque un ictus, si lo coges a tiempo, no puede ser tan grave como si no lo coger a tiempo. Vino la ambulancia rapidísimo. Me llevaron al hospital y fue un ictus transitorio. Te pegas un buen susto y me dijeron que era estrés", confesó.

Belén reconoció que "nunca" decía que estaba cansada, pero lo estaba. "Durante un tiempo bajé un poco el ritmo, también es verdad que me descubrieron un aneurisma, tengo un stent y al poco estaba rodando una película con el director Daniel Calparsoro en la que corría todo el tiempo", añadió entre risas haciendo referencia a la película El silencio de la ciudad blanca, que se estrenó a finales de 2019, en la que compartía protagonismo con Javier Rey.

Tras la colocación del stent, la actriz empezó a encontrarse "muy bien" y contó que su neurólogo le dijo: "Ahora estás mejor que antes". A pesar de las palabras de su médico, la actriz confesó que "durante un tiempo" vivió con miedo. "Si hay un día que te duele la cabeza ya piensas que es algo peor de lo que es", reconoció.

La ganadora del Goya a mejor actriz revelación por la película Mar adentro, de Alejandro Amenábar, reflexionó sobre el miedo a raíz de este percance de salud. "¿Qué es el miedo? Yo, que he hecho muchas películas de miedo, siempre digo que el miedo es que no abres la puerta y te quedas pensando que lo que hay detrás de la puerta es peor a lo mejor de lo que es", manifestó. Su consejo es muy claro: "Abre la puerta y míralo con cautela".