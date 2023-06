Belén Écija aclara quién era el misterioso acompañante de Belén Rueda, con quien fue vista recientemente

Loading the player...

Fue Belén Écija quien, hace unos pocos meses, confirmó que su madre, Belén Rueda, había roto su relación con el piloto Javier Artime tras tres años de amor. La soltería de la actriz no ha tardado en hacer que surjan algunos rumores, especialmente tras sus recientes fotografías en el torneo Mutua Madrid Open 2023, donde no acudió sola. Ahora, Belén Écija, de nuevo, se ha alzado como portavoz de su madre para responder con naturalidad y buen humor a estas especulaciones y revelar la identidad del misterioso acompañante de la actriz de 58 años. Dale al play y no te lo pierdas.

-Belén Écija confirma la ruptura de su madre, Belén Rueda, con Javier Artime y cuenta cómo está