Blanca Suárez, más romántica que nunca con Javier Rey por un motivo muy especial Se enamoraron en 2019 y aunque no están casados la actriz se dirige públicamente al actor como 'mi marido'

Blanca Suárez y Javier Rey se enamoraron en 2019 mientras rodaban la película El verano que vivimos, del director Carlos Sedes. Desde entonces no se han separado, protagonizando escenas de lo más románticas en el Festival de Cine de San Sebastián, en el concierto de Love of Lesbian o paseando por Madrid con Pistacho, el perro de la intérprete. Sin embargo, no es habitual que compartan sus sentimientos en público, por eso nos ha llamado tanto la atención las imágenes que la actriz ha compartido por un motivo muy especial: el 44 cumpleaños del actor.

La intérprete madrileña, de 35 años, ha sorprendido a todos sus seguidores con esta foto en blanco y negro en la que su chico aparece besando su mano. Esta foto es pura sensualidad, al igual que esta otra en la que vemos al actor posando de espaldas.

Desde que empezaron a salir juntos, los actores han hecho todo lo posible por mantener su relación alejada de los focos, aunque hay excepciones. A finales de 2023, Blanca abrió su corazón como nunca en el podscat de Vicky Martín Berrocal. Según dijo, lo que más valora de su relación con Javier es la "calma absoluta" que le proporciona: "Sentir que puedes ser tú al cien por cien con la persona que tienes enfrente. Sentirte segura, tranquila y sin miedo a la hora de proyectar cosas a futuro, se cumplan o no se cumplan. Sentir que te tiemblan un poco las piernas cuando ves a esa persona".

En un momento de la entrevista, la diseñadora le preguntó quién le había dado el mejor beso de su vida y ella, sin dudarlo ni un segundo, respondió: "Mi marido". "No me he casado, pero es mi esposo", aclaró entre risas.

Sus otros amores

Antes de enamorarse de Javier Rey, Blanca Suárez estuvo saliendo con Miguel Ángel Silvestre, Dani Martín y Mario Casas. El actor, por su parte, mantuvo una relación de más de 15 años con la actriz Iris Díaz, con quien tiene un hijo, nacido en la primavera de 2018.