De sus trucos de belleza a cómo pide el café: Kim Kardashian revela su lista de cosas favoritas

Kim Kardashian (43) es sinónimo de tendencia. Todo lo que rodea a la socialité, desde sus arriesgados cambios de looks a su extravagante y lujoso estilo de vida, da mucho de qué hablar. Por ello, entre su legión de fans incondicionales ha causado un gran revuelo que la empresaria haya decidido compartir a través de sus perfiles sociales una lista con las cosas o rutinas que más le gustan y le hacen la vida feliz. ¡Toma nota!

Las imágenes de Kim Kardashian y Bianca Censori, ex y actual mujer de Kanye West, juntas después de la polémica

Como casi cualquier persona del siglo XXI, Kim Kardashian ocupa gran parte de su tiempo libre consumiendo contenido audiovisual de entretenimiento en plataformas de streaming. En estos momentos, la influencer ha explicado que está viendo la serie de Griselda, una ficción protagonizada por la actriz colombiana Sofía Vergara que narra la historia de la temida narcotraficante Griselda Blanco. En lo referido a la gran pantalla, ha confesado que se sabe cada palabra del guión de la película Clueless, algo que no ha extrañado a sus admiradores porque el pasado Halloween se disfrazó de sus personajes principales junto a su hija North.

El lujoso posado con el que Kim Kardashian manda un mensaje inesperado a Kate Middleton

Kim Kardashian es una gurú de la belleza. Buena muestra de ello es que es propietaria de su propia firma de cosmética, SKKN. En este original listado no podían faltar sus truquitos ‘beauty’ para verse siempre radiante: el aceite de noche de su marca y las uñas en tonos nude, concretamente en los colores rosados. De la misma manera, ha reconocido que su mejor outfit en lo que llevamos de 2024 ha sido el vestido de Balenciaga, casa fashion de la que es embajadora, que lució en la fiesta posterior a la gala de los Oscar. Una noche en la que también se vio muy favorecida con un maquillaje natural y un peinado pulido al más puro estilo Old Hollywood.

¿Cuánto ganan las Kardashian por sus publicaciones en redes sociales? ¡Te va a sorprender!

La protagonista del reality show Keeping up With the Kardashian, también ha desvelado datos desconocidos sobre sus gustos gastronómicos. Por ejemplo, que entre té y café siempre elige la primera opción, pero una vez al mes le gusta darse el capricho de tomarse una buena taza de café chocolate mocha con mucha crema. Además, su snack favorito para calmar los antojos nocturnos son los palitos de queso, aunque la empresaria reconoce que esta no es la alternativa más saludable.

¡Camino al estrellato! North West debuta a sus 10 años como rapera en el vídeo de su padre Kanye West

Finalmente, la modelo ha revelado cuál es su principal fuente de inspiración a la hora de buscar ideas para crear sus nuevos proyectos: coger las maletas, subirse a un avión y conocer sitios nuevos de la geografía internacional. Unos viajes en los que, sobre todo, se fija en los diferentes tipos de arquitectura de los lugares que visita.