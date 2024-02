¡Camino al estrellato! North West debuta a sus 10 años como rapera en el vídeo de su padre Kanye West

Aunque ya se había escuchado un adelanto de su voz, ha llegado el momento de verla en acción. North West tiene solo 10 años, pero su talento para la música ya ha quedado demostrado. La hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West ha debutado en el nuevo vídeo musical de su padre, Talking/Once Again, en el que el artista colabora con Ty Dolla $ign. La niña rapea una parte de la canción mientras se la ve sentada frente a un espejo donde le están haciendo un peinado. "You don’t want no problems, you just, talking" (no quieres problemas, solo hablas) es la frase. Le siguen trenzando el pelo mientras continúa moviendo los labios y rapeando. Repite varias frases durante todo el clip, por lo que aparece durante buena parte de la canción.

En un momento de la grabación también se la ve junto a su padre, susurrándole algo al oído. En el vídeo aparece además la hija de Ty Dolla $ign, Jailynn Crystal, que tiene 22 años. Una curiosidad que convierte el single en algo muy comentado entre los fans, a quienes encanta ver a las estrellas con sus hijos. La canción forma parte del nuevo álbum de West titulado Vultures, que se estrena esta semana. El tema ha vuelto a colocar a Kanye en el centro de la noticia, algo que no es extraño estos días pues sus polémicas apariciones con su novia, que luce los estilismos más provocadores e insólitos, siempre lo son.

Como antes señalábamos, no es la primera vez que se escucha a North rapeando pues ya lo hizo en una fiesta que dio su padre en Miami, donde incluso se presentó con su nombre artístico Miss Westie. Parece dispuesta a seguir los pasos de su padre, aunque puede que esto sea solo un juego. La música la atrae como se ha podido ver en tantas ocasiones como cuando se subió a bailar en un concierto de Katy Perry. North es la primera hija de Kim Kardashian y Kanye West, que tienen además otros tres hijos Saint, de ocho años, Chicago, de seis, y Psalm, de cuatro. La pareja estuvo casada durante siete años hasta que en febrero de 2021 ella pidió el divorcio. Kanye sale ahora con Bianca Censori, con quien parece abonado a protagonizar polémicas.

Tampoco a ellas se escapa North, o en todo caso su madre Kim Kardashian. La última en la que se han visto envueltas ha sido a causa de los tratamientos faciales que se hace la hija de la socialité y empresaria. Muchos se han preguntado si no es demasiado pronto para someterse a este tipo de cuidados. El debate, como ocurre siempre que se menciona el apellido Kardashian, está servido.