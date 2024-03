EL PEQUEÑO SANTI FALLECIÓ A LOS 5 AÑOS A CAUSA DE UN TUMOR CEREBRAL Las lágrimas de Mayte García, ex de Santiago Cañizares, al recordar a su hijo en el sexto aniversario de su muerte Junto al exfutbolista, del que se divorció en 2021, es madre de otras tres niñas

Este 23 de marzo, se han cumplido seis años de la muerte de Santi, hijo del futbolista Santiago Cañizares y Mayte García. El niño tenía tan solo cinco años cuando perdió la vida debido a un tumor cerebral. Una fecha señalada en el calendario de su madre que ha contado con más detalles cómo vivió la enfermedad y partida del pequeño. “Mi hijo me tenía que ver feliz y fuerte. Ese fue mi mantra en los 18 meses que luchó por su vida”, ha relatado en una reciente entrevista en ¡De viernes!

Santi fue diagnosticado con el tumor a raíz de empezarse a encontrar mal con vomitos y mareos. Tras una noche con convulsiones, que dejaron al niño en coma, tuvo que pasar por quirófano, e, incluso, sufrió tres infartos cerebrales. “Esos meses, desde que te dicen que no hay nada que hacer hasta que fallece, pasé por todas las fases: rabia, impotencia, etc. Pero cuando llegó el momento, le cogí en brazos y le di el permiso y las gracias por todo lo que me había enseñado. Cuando murió sentí paz porque quieres que luche, pero también que descanse”, ha confesado Mayte haciendo referencia a su último adiós.

De la misma manera, Mayte ha querido aprovechar su presencia en el plató de Telecinco para mandar un mensaje a todos aquellos padres que actualmente están haciendo frente a esta misma delicada situación. “Decirles que nunca pierdan la esperanza, pero si llega el momento de que su hijo se tiene que ir, se aprende a vivir con el dolor de la ausencia, pero se tiene que seguir viviendo porque siempre hay un motivo”.

Hay que recordar que Mayte ha encontrado ese motivo para seguir adelante colaborando de manera activa como embajadora de la fundación El sueño de Vicky, que recauda fondos para la investigación del cáncer. Una acción solidaria que le ayuda a continuar con el legado del niño. “Mi hijo me dejó esta herencia, dar voz a la enfermedad. Santi era amor puro, un maestro de vida. Dios pone ángeles en el camino y a mi me puso a mi hijo”.

Santiago Cañizares y Mayte García se separaron en septiembre de 2021 después de trece años de relación y cuatro hijos en común: Sofía (14) y los trillizos, India, Martina y el fallecido Santi (11). La pareja se dio el ‘sí, quiero’ en 2008 en una ceremonia civil que se celebró en los jardínes del hotel Can Atzaró, en la zona de Santa Eulalia (Ibiza). El deportista es padre de otros tres jóvenes, Carlota (25), Lucas (20) y Olivia (16) , fruto de su primer matrimonio con Marina Conchello.

