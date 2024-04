El hijo pequeño de Michael Jackson se enfrenta a su abuela en los tribunales 15 años después de la muerte del artista

Los hijos de Michael Jackson fueron a vivir con su abuela Katherine tras la muerte del cantante en 2009. Entonces Prince, Paris y Blanket, como se conocía entonces a Bigi, hijo pequeño de Michael, eran unos niños así que fueron acogidos por la familia del intérprete. Ahora el pequeño tiene 22 años y triunfa con su faceta como director de cine, en la que ha cosechado ya un premio por un cortometraje. Siempre ha llevado una vida más discreta que sus hermanos por eso las últimas noticias en las que su nombre ha saltado a los titulares sorprenden. Ha transcendido que Bigi ha pedido al tribunal que prohíba a su abuela Katherine, de 93 años, utilizar dinero de la herencia para continuar la batalla legal que la familia tiene, desde hace ya 15 años, con los albaceas de Jackson.

Neverland, 'el rancho de nunca jamás' de Michael Jackson, se vende por menos de una cuarta parte de su precio inicial

La familia de Michael Jackson llevó a los gestores del patrimonio del artista a los tribunales pues se oponen a que estos hagan determinadas operaciones con el legado del artista. Aunque los detalles de la demanda no se conocen, parece que tiene que ver con la venta que se ha hecho de la mitad del catálogo musical de Jackson por más de 550 millones de euros. En este sentido Bigi y su abuela estaban en sintonía, pues ambos se oponían a la operación. El tribunal falló en su contra así que la abuela de Michael presentó un recurso para continuar con el conflicto. Fue entonces cuando los caminos con su nieto se separaron.

En los documentos legales, citados por TMZ, Bigi pide al tribunal que impida a su abuela utilizar el dinero de la herencia para seguir pagando facturas legales. Los abogados del hijo pequeño de Jackson señalan que este no confía en que el recurso tenga éxito por lo que no quiere que su abuela siga gastando el dinero en abogados para no obtener nada. Los albaceas de Jackson pidieron aprobación judicial para hacer la venta de parte del catálogo porque argumentaron que el patrimonio del artista necesitaba una inyección de efectivo, dado que estaba "al borde del colapso" por las deudas millonarias que no podía afrontar.

Maradona y otras muertes de ídolos que conmocionaron al mundo

La matriarca del clan se opuso a esta operación, una práctica, en opinión de los albaceas, habitual en ella pues había dicho que no a todos los intentos de aumentar las cuentas que habían propuesto. El juez les dio la razón y Katherine respondió con el recurso alegando que se estaban extralimitando en sus funciones. Se enfrenta ahora a un nuevo problema dada la petición de su nieto de quitarle el acceso a los fondos para pagar los gastos legales. Además Bigi ha pedido al juez que le conceda a Katherine una cantidad razonable en la devolución de los gastos legales en los que incurrió antes de la apelación y que le corresponden, como señala su nieto.

Un frente del todo inesperado entre abuela y nieto, que aparentemente mantenían una relación cordial. El hijo mayor de Jackson, Prince, ha dicho que prefiere mantener su opinión en privado. Habrá que esperar a la decisión del juez para conocer las implicaciones del caso. La familia espera ahora con emoción el estreno del biopic sobre la vida de Michael Jackson, una cinta titulada Michael que está dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del artista. Aunque todavía no se ha estrenado, algunas fuentes ya han lanzado críticas por la forma en la que afronta las acusaciones de abusos por las que fue juzgado.