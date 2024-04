Los hijos de Michael Jackson reaparecen juntos por primera vez en 12 años en medio del conflicto con su abuela

Hace más de una década que los hijos de Michael Jackson no aparecían juntos en público. Aunque los dos mayores, Prince y Paris, son más activos en sus perfiles sociales, el menor, Bigi, lleva una vida más discreta por lo que esta imagen ha causado una cierta sorpresa entre los seguidores del recordado rey del pop. No obstante la ocasión lo merecía. Los tres hermanos posaban juntos en el estreno de MJ: The Musical, en el Prince Edward Theatre de Londres, un espectáculo musical inspirado en la exitosa carrera del intérprete que repasa sus temas más emblemáticos.

Esta aparición coincide con el delicado momento familiar que atraviesan los Jackson. Se conocía hace unos días que el conflicto legal con los gestores del patrimonio de Jackson había provocado el desencuentro de Bigi con su abuela Katherine Jackson. El hijo de Michael solicitaba al tribunal que impidiera a su abuela seguir gastando el patrimonio de su padre en este conflicto con los gestores, que dura ya 15 años.

La familia de Michael Jackson llevó a los gestores del patrimonio del artista a los tribunales pues se oponen a que estos hagan determinadas operaciones con el legado del artista. Aunque los detalles de la demanda no se conocen en su totalidad, parece que tiene que ver con la venta de la mitad del catálogo musical de Jackson por más de 550 millones de euros. Dado que el tribunal falló a favor de esta operación, que beneficia de hecho a los herederos, la abuela de Jackson presentó un recurso ante el tribunal.

Por ello su nieto Bigi pidió al juez que impidiera a su abuela utilizar los recursos económicos de la herencia para seguir pagando facturas legales, pues las costas ha superado los 400.000 euros. Los abogados del hijo pequeño de Jackson señalan que este no confía en que el recurso tenga éxito por lo que no quiere que su abuela siga gastando el dinero en abogados para no obtener nada. "Dadas estas probabilidades, nuestro representado ha decidido no malgastar sus recursos en participar en esta apelación. No obstante, Katherine ha decidido recurrir la sentencia de este Tribunal. Esta decisión no beneficia a los herederos".

Los otros dos hijos de Michael no se han pronunciado públicamente acerca de esta cuestión, sobre la que Prince dijo que prefería opinar en privado. Esta imagen de los hermanos muestra que siguen unidos en el recuerdo a su padre, que murió en 2009 dejando un gran vacío en el panorama de la música internacional. Aunque Prince y Paris sí que comparten sus iniciativas profesionales (el primero tiene una productora audiovisual y gestiona una fundación sin ánimo de lucro, y la segunda es actriz, modelo y cantante), Bigi es más discreto. Se ha conocido recientemente que ha ganado un premio por su primer cortometraje, un paso firme en su incipiente carrera como director de cine. Una de las últimas ocasiones en las que se les vio juntos de manera pública fue en 2011 con motivo del homenaje musical que se organizó en recuerdo del rey del pop en Gales.

La vida y la carrera de Michael Jackson no solo llega al teatro sino que saltará al cine en un biopic que lleva por título Michael y que estará dirigido por Antoine Fuqua. El encargado de dar vida al artista es su sobrino Jaafar Jackson. Aunque todavía no se ha estrenado (está previsto para la primavera de 2025), algunas fuentes ya han lanzado críticas por la forma en la que afronta las acusaciones de abusos por las que fue juzgado.