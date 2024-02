La primera (e impactante) imagen del sobrino de Michael Jackson interpretando al rey del pop

Casi quince años después de la inesperada muerte de Michael Jackson a los 50 años, el recuerdo del cantante se mantiene intacto. El rey del pop hizo historia, construyó un legado que perdura con el paso del tiempo y su figura sigue despertando pasiones. Desde 2009 se han puesto en marcha numerosos homenajes a esta leyenda de la música y actualmente se está preparando uno de los tributos más especiales: un biopic protagonizado por su sobrino Jaafar (27), cuyo parecido con el artista es impactante.

Coincidiendo con el arranque del proyecto se ha visto la primera imagen de Jaafar Jackson caracterizado como su tío ¡y son dos gotas de agua! No solo físicamente, también en sus gestos, sus posturas y en su alma es idéntico al intérprete de Thriller. Prince, el hijo mayor de Michael y Deborah Rowe, ha sido el encargado de mostrar "super emocionado" esta pequeña pincelada sobre la película que repasará la vida de luces y sombras de una de las grandes leyendas de la música.. "Verte actuar y dejarte la piel es lo más cerca que he estado de ver a mi padre en concierto y ha sido un sueño hecho realidad. ¡Orgulloso de ti, primo!", ha exclamado.

Detrás de la imagen que sirve como adelanto de la película se esconde una emotiva coincidencia. La persona que la ha hecho es Kevin Mazur, fotógrafo que se encargó de retratar los conciertos de Michael Jackson. Este profesional estuvo presente en el último ensayo que el artista hizo antes de su fallecimiento y ahora ha formado parte del primer ensayo de Jaafar, la nueva generación de los Jackson que llega pisando fuerte. Mazur también ha trabajado con otras estrellas internacionales como Madonna, David Bowie, Nirvan, Bob Dylan, U2, Elton John, Prince y Rolling Stones.

El proyecto, dice Prince, ha tenido "muchos momentos especiales para mí y para todos los involucrados". Toda la familia apoya esta idea y también que se haya contado con Jaafar para el papel protagonista. "Es maravilloso verle continuar el legado Jackson de artistas e intérpretes", aseguraba Katherine, la madre del recordado artista. Michael se estrenará en 2025 con Antoine Fuqua como director y supone un repaso a la trayectoria vital y profesional del rey del pop. Se desconoce, por el momento, cómo se reflejarán las etapas más oscuras del cantante de Billie Jean.

La trayectoria de Jaafar

Jaafar es uno de los hijos de Alejandra Genevieve y Jermaine Jackson, hermano de Michael y exintegrante también de los Jackson Five. Ha asumido el reto de interpretar a su tío después de toda una vida dedicada al espectáculo. Con doce años realizó sus primeras composiciones a piano y a los 21 debutó ante el público en la televisión holandesa, donde hizo un espectáculo con su padre y su hermano. Jermajesty. Dos años después, en 2019, comenzó a preparar un disco y adelantó un single, Got Me Singing.