La drástica decisión de Terelu Campos en su vuelta al trabajo tras superar una neumonía

Terelu Campos se ha vuelto a poner este domingo delante de las cámaras, con buen semblante y aparentemente recuperada de la neumonía que hace justo una semana hizo saltar las alarmas por su estado de salud. La presentadora madrileña de 58 años volvía al trabajo en el programa donde colabora y allí ha contado cómo se encuentra, después de que el pasado martes recibiera el alta tras pasar varios días ingresada en el hospital Fundación Jiménez Díaz, de Madrid.

"Espero que mi médico no me regañe mucho por estar aquí", decía la protagonista al aparecer por el plató del espacio presentado por Jordi González, De Corazón en TVE. Al hablar de la enfermedad que felizmente ha superado, explicaba que "las cosas respiratorias y de pulmón no son cualquier cosa". A este respecto, ha confesado que "yo tampoco contribuyo mucho con algún vicio muy malo y asqueroso que tengo y es un inconveniente".

Se refería Terelu al tabaco, algo que está decidida a dejar de una vez por todas. "Llevo nueve días sin fumar, a pesar de lo que digan otros en otros sitios", ha comentado de forma tajante en alusión a las palabras que pronunció esta semana en Telecinco Alessandro Lequio, quien aseguró que la hija de María Teresa Campos se había fumado un cigarro nada más abandonar en centro de salud donde estuvo hospitalizada.

"Mi meta es mañana, y pasado... Quiero y ojalá pueda decir que lo he dejado para siempre. Mucha gente me dice que lo voy a conseguir, y soy una bestia", ha señalado la exconcursante de Bake Off sobre sus planes más inmediatos para lograr su objetivo. Sobre cómo se ve y se siente físicamente, también comentaba que no le ha dado tiempo a engordar porque "tampoco he querido comer", pero sea como fuere "el caso es que estoy mejor", sentenciaba.

Relatando cómo fue el momento en el que comenzó a sentirse indispuesta el pasado 8 de marzo, ha recordado que "cuando llamé el sábado para deciros que no estaba bien y que me pusierais el domingo, nunca pensé que al día siguiente también iba a ser imposible". En este sentido, reconocía que "aguanté mucho en casa y no debería haber aguantado tanto. Cometí ese error, porque el viernes ya tenía fiebre".

"Cada hora empezó a subirme la temperatura (...) y no hay que colapsar las urgencias, pero tampoco ser excesivamente prudente", ha subrayado. Por último, sobre la casualidad de haber estado en la misma habitación de la Fundación Jiménez Díaz donde su madre pasó sus últimos días antes de fallecer en septiembre a los 82 años, Terelu ha expresado que "a lo mejor las cosas pasan por algo, quiero pensar que es así".

