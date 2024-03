Justin Timberlake vuelve a reunir por sorpresa a NSYNC 10 años después

Los fans de Justin Timberlake se volvieron locos pues por el precio de ver a su ídolo pudieron disfrutar de otros cuatro. El intérprete subía al escenario en Los Ángeles para presentar los temas de su nuevo trabajo y no quiso dejar pasar la oportunidad de dar una inesperada sorpresa a los asistentes. Hace más de diez años que cientos de seguidores sueñan con reunir de nuevo la banda que hizo famoso a Justin, NSYNC, una boyband que fue exponente de ese fenómeno fan que recorrió el mundo. Aunque siempre ha habido rumores y juntos han hecho algunos proyectos, nunca hasta ahora se les había vuelto a ver en directo. Justin es quien lo ha hecho posible.

Timberlake estaba cantando cuando de repente sus cuatro compañeros, JC Chasez, Joey Fatone, Lance Bass y Chris Kirkpatrick, aparecieron entre el público. Los cinco entonaron uno de los grandes éxitos que hicieron populares It’s Gonna Be Me, tema que coreó el público con mucha energía. También cantaron Paradise, una canción que forma parte del disco de Justin Everything I Thought It Was que podría ser ese aperitivo del reencuentro de la banda. En esta última década también se unieron en Better Place, que forma parte de la banda sonora de la película de animación Trolls 3.

Lo único que les faltó a los fans fue la coreografía que antes interpretaban los componentes de la banda pues los artistas se sentaron en butacas para entonar las canciones. La última vez que subieron todos juntos a escena fue en 2013, una década después de anunciar su disolución, aunque el año pasado hicieron una breve aparición en los premios MTV Video. Han tenido que pasar precisamente otros diez años para verles juntos en directo y los fans esperan que no pasen otros diez antes de que se unan en un disco.

NSYNC fue una de las bandas más populares de finales de los años 90 y los 2000. Colocaron seis éxitos en el top 10 de los singles más escuchados, incluyendo el recordado Bye Bye Bye, This is promise You y It’s Gonna Be Me. Han tenido otros cuatro entre los singles más escuchados de la lista Billboard y dos discos también en el top 10, No strings attached y Celebrity. El grupo se tomó un respiro en 2002 para que sus componentes emprendieran otros proyectos en solitario y desde entonces sus incondicionales sueñan con una reunión.