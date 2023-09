Así son los componentes de la banda NSYNC veinte años después de su separación

La entrega de los MTV VMA’s no solo fue una gran noche para Shakira, que se consolidó como una de las artistas latinas más relevantes de la historia de la música. También lo fue para Taylor Swift, que de nuevo se convirtió en una de las más premiadas y recibió uno de los galardones de manos de NSYNC, una de las boybands más recordadas de la década de los 90 y principios de los 2000. Fue precisamente el grupo un tercer protagonista de esta fiesta en la que ellos mismos brillaron hace veinte años. Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone, Lance Bass y Chris Kirkpatrick ganaron en 2002 uno de estos premios MTV, un momento que precisamente recordaron al subir al escenario. “Hace más de 20 años estuvimos aquí cuando ganamos el premio al mejor vídeo pop por Bye Bye Bye. Fue nuestro primer VMA y significó mucho para nosotros” contaron.

La euforia de los espectadores fue máxima pues, desde que se dieron un respiro en 2002, nunca han vuelto a grabar juntos. Lo que era una separación temporal se convirtió en algo definitivo para disgusto de los fans. Además del evidente cambio físico del grupo que, vendió la friolera de más de 56 millones de copias en todo el mundo, sus componentes han seguido caminos muy diversos desde entonces. Te contamos qué ha hecho cada uno.

Justin Timberlake, de 42 años, ha seguido sumando éxitos en la música. El artista se ha consolidado como el auténtico “rey del pop” (con perdón de Michael Jackson) y ha acumulado un sinfín de premios: 10 Grammys, cuatro Emmy y 10 Billboard. Además estuvo nominado al Oscar a la mejor canción original por Can’t Stop the Feeling (de Trolls). Ha hecho sus pinitos como actor en títulos como La red social (2010), Amigos con derechos (2011) o In Time (2011). Con una fortuna estimada en más de 57 millones de euros, posee una discográfica, Tennman Records, una marca de ropa, William Rast, y un restaurante, Southern Hospitality. Tiene pendiente de estreno un nuevo disco, aunque todavía mantiene el misterio con respecto a la fecha. Su fama de conquistador se acabó cuando se conoció su relación con Jessica Biel, con quien se casó en 2012. La pareja, que desde entonces se mantiene estable, tiene dos hijos, Silas y Phineas.

JC Chasez tiene 47 años y ha seguido vinculado a la industria musical, aunque sin llegar al nivel de su compañero. Ha trabajado en musicales y en publicidad, además de ejercer como jurado en el concurso de baile America’s Best Dance Crew. Tras la disolución del grupo publicó un disco y algunos singles, pero nunca tuvo tanto tirón en solitario como con su grupo. Actualmente se dedica a producir y componer para otros artistas como Girls Aloud, David Archuleta, Matthew Morrison y Backstreet Boys.

A sus 46 años, Joey Fatone vive alejado de la música, pues se ha centrado más en el cine y la televisión. Participó en títulos como Mi gran boda griega, película de la que hizo también la secuela y una tercera parte que está pendiente de estreno. Como presentador de televisión se ha puesto al frente de Singing Bee, Celebrity Circus, My Family Recipe Rocks y Parents Just Don’t Understand. Ha participado en algunos musicales (Rent) y en concursos como Dancing with the stars y The Masked singer. Actualmente está al frente del espectáculo Joey Fatone & Friends, donde le acompañan artistas como el también cantante AJ MCLean (Backstreet Boys). Está casado con Kelly Baldwin con quien tiene una hija, Briahna.

Chris Kirkpatrick, de 51 años, tampoco obtuvo en solitario el reconocimiento del público. Hizo doblaje en la serie infantil Los Padrinos Mágicos y participó en el reality Mission: Man Band. Ha aparecido en programas como The Mask Singer y GH VIP en Estados Unidos. En sus perfiles sociales organiza noches de juegos para que se unan sus seguidores. Está casado desde 2013 con Karly Skladany y tienen un hijo que se llama Nash.

Lance Bass, de 44 años, encontró su camino también en televisión y en el teatro. Participó en el musical Hairspray y en el talent de baile Dancing with the Stars. En 2016 presentó el reality show de citas Finding Prince Charming. Un dato curioso acerca de Lance es que fue certificado por la NASA para viajar al espacio, concretamente a la Estación Espacial Internacional, aunque no llegó a hacerlo. Bass está casado con el pintor y actor Michael Turchin, una boda que se celebró en 2014 y que se pudo ver en el programa Lance Loves Michael: The Lance Bass Wedding. La pareja tiene dos mellizos, Violet y Alexander.