Britney Spears revela la historia detrás de su polémico look a juego con Justin Timberlake

Corría el año 2001 cuando Britney Spears estaba en la cresta de la ola tanto profesional como personalmente, o al menos así parecía. Con el lanzamiento de sus memorias inéditas, que llevan por nombre The Woman In Me, la cantante está desmontando todos los mitos sobre su vida que fueron propagados por la prensa estos últimos 25 años, e incluso ha llegado a confesar que su sonada relación con Justin Timberlake no era color de rosa. De hecho, estuvo embarazada de él justo antes de dar por finalizado el noviazgo. Eran considerados 'los novios de América' y si bien de su amor ya no queda nada, en nuestra memoria permanecen grabadas las imágenes de su momentazo de moda más polémico.

Recordamos el twinning de Britney Spears y Justin Timberlake en 2001

La nativa de Misisipi explica en su nuevo libro que la razón detrás de este momento twinning, uno de los más memorables de la historia de la moda, está en sus raíces sureñas: "En el sur de Estados Unidos, a las madres les encanta reunir a los niños y decirles: 'Escuchadme, hoy vamos a la iglesia y todos vamos a vestir coordinados'", escribió Spears en su autobiografía best seller, que apenas vio la luz este martes 24 de octubre y estará a la venta en España solo dos días más tarde.

Esta fue la premisa que aplicó la cantante de Baby One More Time cuando sugirió a Justin Timberlake, su pareja desde 1999 hasta 2002, que ambos asistieran conjuntados a la ceremonia de los American Music Awards del año 2001. Las fotografías del posado dieron la vuelta al mundo al instante, eclipsando por completo lo sucedido durante la entrega de premios.

Britney cuenta la historia detrás de este look

Aquella noche del 8 de enero de 2001 era sumamente especial para Britney Spears, ya que había sido elegida para ejercer de coanfitriona en la gala de la mano del rapero LL Cool J, así que no quería perder la oportunidad de causar revuelo con su estilismo. Tras enterarse de que Jusin Timberlake iba a llevar al evento un total look de tejido vaquero, ella quiso sumarse inmediatamente al plan: “No podía creer que Justin fuese a usar mezclilla, y le dije: ‘¡Deberíamos combinar! ¡Hagamos denim-on-denim!'”.

Con esta expresión, Britney se refiere a la técnica de incorporar a un mismo conjunto varias prendas de este material utilitario, lo que Levi's acuñó como Canadian Tuxedo en 1951, cuando al galardonado actor Bing Crosby le fue negada la entrada al Hotel Vancouver porque el staff consideraba que estaba vestido de forma vulgar.

Las reglas no escritas de la moda han cambiado mucho desde entonces, pero ello no significa que la intérprete de Gimme More y el miembro de la banda NSYNC pasaron desapercibidos en su llegada a la alfombra roja de los American Music Awards. “No pensé que mi estilista realmente iba a hacerlo, y nunca pensé que Justin iba a hacerlo conmigo”. El propio Justin declaró en 2020 al respecto: "Haces un montón de cosas cuando eres joven y estás enamorado", aunque definitivamente no dio tantos detalles como Britney.

Timberlake trabajó con el diseñador Steven Gerstein, en colaboración con Levi's, para idear su traje de mezclilla patchwork en lavado claro con sombrero de cowboy a juego. "Cuando se lo puso, pensé: '¡Guau! ¡Supongo que realmente estamos haciendo esto!'”, confesó la princesa del pop en sus nuevas memorias. En las primeras 24 horas desde su lanzamiento, The Woman In Me se ha convertido en la autobiografía más vendida de una celebridad.